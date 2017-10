Chef-kok Europagebouw nog altijd in ziekenhuis na giftige dampen

Eén van de medewerkers die vrijdag onwel werden in het gebouw van de Raad van de Europese Unie in Brussel, wordt nog altijd verzorgd in het ziekenhuis. Drie anderen, die vrijdagavond nog altijd in het ziekenhuis lagen, mochten intussen naar huis, zegt de persdienst van het secretariaat-generaal van de EU-Raad.

In totaal werden vrijdag twintig keukenmedewerkers onwel, nadat er giftige dampen waren vrijgekomen in het Europagebouw. Negen van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Enkel de chef-kok moet zaterdag nog in het ziekenhuis blijven.

De dampen kwamen vrij door een chemische reactie tussen twee producten voor industriële reiniging. De keuken en het ventilatiesysteem zijn intussen volledig gereinigd en kunnen maandag weer worden gebruikt.

De Europese top die op 19 en 20 oktober in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie zal plaatsvinden, komt niet in het gedrang.