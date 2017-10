Britse wielerbond zet brein achter Olympisch goud op straat: “Renners kwamen in opstand”

Het Britse wielrennen kende de voorbije jaren hoogdagen, vooral op de baan. Dat succes was onder meer te danken aan Heiko Salzwedel. De Duitser loodste Bradley Wiggins en co naar Olympisch goud. Maar Salzwedel werd deze week op straat gezet door de Britse wielerbond. Volgens Daily Mail ligt een opstand onder de renners aan de basis.

Het personeel en de renners van British Cycling wisten woensdag niet wat ze zagen, toen Salzwedel door security uit het trainingscentrum in Manchester werd gezet. Ondertussen is er meer duidelijkheid over de zaak.

Salzwedel trok woensdag gewoon naar zijn werk, met het gedacht dat hij volgende week met de bond zou afreizen naar Europese kampioenschappen op de baan in Berlijn. Maar de Duitser kreeg in de plaats zijn ontslagbrief. De Britse bond wil voorlopig niets kwijt over de ren van het ontslag, maar volgens Daily Mail zouden enkele renners in opstand zijn gekomen. Zij zouden al langer in conflict liggen met Salzwedel. Dat hij door de security werd buitengegooid, maakte indruk. “Hij werd al een crimineel behandeld”, zegt een insider. De bond verdedigde zich door te stellen dat het een standaard procedure is om een ontslagen personeelslid door een escorte naar buiten te begeleiden.

Goud in Rio

Het vertrek van de Duitser bij Britisch Cycling is opmerkelijk, want Salzwedel speeld een sleutelrol in het recente succes van het Britse baanwielrennen. Hij werd in oktober 2014 teruggehaald (hij werkte eerder al twee keer voor de Britse bond) om Wiggins en co naar goud in Rio te loodsen. De uithoudingsspecialist slaagde daarin en zag Groot-Brittanië in een bloedstollende finale Australië aftroeven met een wereldrecord.