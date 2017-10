Stewardess in ziekenhuis met malaria

Een 29-jarige stewardess van Brussels Airlines is besmet geraakt met malaria. Ze liep de ziekte op na een vlucht naar Afrika. Volgenst Het Laatste Nieuws vecht ze voor haar leven.

Het is niet duidelijk wanneer en in welk land ze precies de aandoening opliep, omdat het personeel regelmatig naar Afrika vliegt. De vrouw keerde terug naar België en werd pas ziek na een nieuwe vlucht naar de VS. Ze ligt nu in een ziekenhuis in New York.

De Belgische luchtvaartmaatschappij geeft geen informatie over de toestand van de stewardess.

Vorig jaar overleed nog een 55-jarige stewardess van Brussels Airlines aan malaria. ‘We drukken onze personeelsleden op het hart meteen pillen in te nemen als ze koorts krijgen’, zegt woordvoerster Kim Daenen van de luchtvaartmaatschappij. Brussels Airlines sensibiliseerde na het overlijden vorig jaar het personeel over malaria.

Het personeel neemt het middel niet standaard in voor vertrek. ‘Sommige medewerkers vliegen ontzettend vaak op Afrika en van Malarone (malariamedicijn, nvdr) kan je je erg ziek voelen. Daarom adviseert het Instituut voor Tropische Geneeskunde dat je het pas gebruikt bij de eerste symptomen.’