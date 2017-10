Ontvoering Afghanistan: ‘Kind gedood, vrouw verkracht’

Het gezin dat na een ontvoering bevrijd werd in Pakistan, is terug in Canada. De vader gaf een verklaring over de gruwel.

‘Het wordt vanzelfsprekend ongelooflijk belangrijk om een veilige thuis te bouwen voor onze drie overlevende kinderen’, zei Joshua Boyle bij zijn aankomst in Toronto.

De Amerikaanse Caitlan Coleman en haar Amerikaanse man Joshua Boyle werden door een groep geallieerd met de taliban gekidnapt toen ze in 2012 rondtrokken in Afghanistan. Op dat ogenblik was Coleman zwanger. In december stuurden de taliban een video de wereld in waaruit bleek dat het koppel en hun pasgeboren tweeling gegijzeld werden.

Het Pakistaanse leger redde het gezin deze week in het noordwesten van het land, vlak bij de Afghaanse grens. Vrijdagnacht kwamen ze aan in Canada met drie van hun kinderen.

‘De domheid en het kwaadaardige van het Haqqani-netwerk om een pelgrim te kidnappen valt in het niets tegenover de domheid en kwaadaardigheid om de moord op mijn pasgeboren dochter te autoriseren’, zo las hij met een kalme stem een mededeling voor. ‘En de domheid en kwaadaardigheid van de verkrachting van mijn vrouw.’

Bij die verkrachting werd een bewaker volgens hem bijgestaan door twee oversten. Zijn vrouw was niet op de persconferentie.

Hij riep de taliban nog op om zijn familie rechtvaardigheid te geven. ‘Als God het wil, zal deze litanie van domheid het grafschrift betekenen van het Haqqani-netwerk.’