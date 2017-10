Tweevoudig winnaar Luc Van Lierde schat de kansen van de Belgen op Hawaï in: “Podium kan. En misschien zelfs meer”

Drie Belgische profs komen zaterdag aan de start van het WK Ironman in Hawaï. Frederik Van Lierde en Bart Aernouts bij de mannen, Alexandra Tondeur bij de vrouwen. Tweevoudig winnaar Luc Van Lierde (1996 en 1999) schat vanop The Big Island hun kansen in.

Frederik Van Lierde (38) -> “Podium is mogelijk”

Frederik Van Lierde won in 2013 in Hawaï, maar de voorbije keren liep het telkens mis. 2017 moet het jaar van de revanche worden. “Al wil ik niet spreken over revanche, dat zorgt voor negatieve energie”, zegt coach Luc. “Vlak na Hawaï 2016 hebben we een strijdplan gemaakt voor dit jaar en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Frederik won dit jaar de prestigieuze Ironman van Nice en de Ironman 70.3 in Vichy. Kijk, vroeger was Fré een allrounder, maar de voorbije jaren is gebleken dat hij in het lopen niet meer kan opboksen tegen zijn grote concurrenten. Daarom moet hij dit jaar het verschil maken in het fietsen. Laten we hopen dat er veel wind staat. Des te zwaarder het fietsen, des te beter voor hem. Of hij nog eens zal kunnen winnen? Die druk mag ik hem nooit opleggen. Een podiumplaats ligt zeker binnen zijn mogelijkheden. En dan kan er altijd meer inzitten.”

Bart Aernouts (33) -> “Als het meezit kan top vijf”

Bart Aernouts eindigde in zijn voorbije vier deelnames in Hawaï drie keer in de top tien. Vorig jaar evenaarde hij er met een achtste plaats zijn beste prestatie ooit. “Bart won dit jaar op schitterende wijze de Ironman van Lanzarote en de Challenge Roth. Hij heeft een prachtig seizoen achter de rug, maar in Hawaï speelt zijn trage zwemnummer hem parten. De beste triatleten zijn allemaal al een tijdje uit het water als hij op zijn fiets kruipt. En dan volgt een lange en eenzame achtervolgingsrace. Aernouts kan in de top vijf eindigen, maar dan moet het wedstrijdscenario meezitten. Als het peloton topfavorieten op de fiets ruzie krijgt en het vooraan stilvalt, kan Bart daarvan profiteren om het gat te dichten. Dan kan hij zijn grote nadeel in een voordeel ombuigen. Hij kan economischer fietsen omdat hij eenzelfde tempo kan aanhouden en niet hoeft te reageren op aanvallen. In tegenstelling tot Frederik Van Lierde hoopt Aernouts allicht op goed weer met weinig wind, zodat het fietsen minder zwaar wordt.”

Alexandra Tondeur (30) -> “Eerste Belgische vrouw in de top tien”

Foto: BELGA

Alexandra Tondeur won dit seizoen de Iroman 70.3 van Luxemburg en pakte brons op het EK Ironman in Frankfurt. De Waalse werd vorig jaar bij haar debuut negentiende. “Alexandra maakt deel uit van het Itzu Tri Team, waarvan ik coach ben. Het doel is de top tien en dat is ze ook waard. Het zou prachtig zijn als dat lukt. Daarmee zou Alexandra de eerste Belgische vrouw ooit in de top tien op Hawaï zijn. Later mag ze op nog meer mikken, maar ze is nog jong en moet eerst meer ervaring opdoen.”

ANALYSE. Wat maakt Hawaï zo bijzonder?

Daarom is de Ironman van Hawaï zo vreselijk zwaar: onze man ter plekke analyseert de grootste valkuilen op het parcours.

In totaal komen er 56 Belgen aan de start. Hier vindt u ze allemaal.