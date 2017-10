Toro Rosso F1-team bevestigt Hartley voor race in Austin

Brendon Hartley zal tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten zijn Formule 1-debuut maken voor het team van Toro Rosso.

De Nieuw Zeelander zal Pierre Gasly vervangen in Austin omdat de Fransman zal deelnemen aan de finale van de Super Formula in Japan.

Voor Hartley zelf komt deze kans ook als een grote verrassing nadat zijn naam de laatste jaren minder en minder werd genoemd in de F1.

?“Dit is een geweldig gevoel,” aldus de 27-jarige ‘Kiwi.’ “Deze kans is een beetje uit het niets gekomen maar ik heb nooit mijn kinderdroom opgegeven om in de Formule 1 te racen.”

“Sinds ik reserverijder ben geweest voor Toro Rosso ben ik nog gegroeid als rijder en heb ik veel geleerd. De moeilijkere jaren hebben me nog sterker en nog meer zelfzeker gemaakt.”

?“Het circuit in Austin is een baan waar ik graag race en waar ik nog niet zo lang geleden ben geweest,” gaat Hartley verder. “Tegelijkertijd wil ik de verwachtingen een beetje temperen voor mijn F1-debuut, maar ik ben er volledig klaar voor.”

Hartley kent het huis want als voormalig Red Bull-junior had hij al in 2009 de kans om te testen voor de renstal uit Faenza. In 2010 was hij zelfs reserverijder voor zowel Red Bull als Toro Rosso.

Niet lang daarna gingen Red Bull en Hartley elk hun eigen weg en de meest recente ervaring in de F1 voor de Nieuw Zeelander was een test voor Mercedes in 2012.

De laatste jaren was hij meestal actief in het WEC en in 2015 schreef hij samen met Webber en Bernhardt dat kampioenschap op zijn naam.

Toro Rosso-teambaas Franz Tost heeft alle vertrouwen in de keuze voor Hartley.

“Brendon komt nu in het team als een winnaar van de 24 uren van Le Mans en momenteel is hij leider in het WEC. Een kampioenschap dat hij al in 2015 op zijn naam schreef.”

“We zijn blij hem hier terug te verwelkomen en we zijn ervan overtuigd dat hij het goed gaat doen met de ervaring die hij nu meedraagt,” besluit de Oostenrijker.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: