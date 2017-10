Omstreden judocoach weg bij federatie

De topcoach die in opspraak kwam wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover judoka’s, werkt niet meer bij de Vlaamse Judofederatie.

Sinds enkele dagen is de functie van ‘technisch directeur topsport’ bij de Vlaamse Judofederatie opengesteld. De vacature verscheen afgelopen week op de site van de Vlaamse Sportfederatie.

De job werd al sinds 2013 ingevuld door D.B., oorspronkelijk onder de naam ‘high performance manager’.

Rond de nu 55-jarige man ontstond in het voorjaar commotie nadat verschillende ex-judoka’s in De Standaard hadden getuigd over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit hun verhalen bleek dat in de judowereld een cultuur heerste van seksuele intimidatie, die leidde tot aanranding en andere vormen van seksueel misbruik. De getuigenissen gingen over verschillende coaches uit diverse lagen van het judo, maar volgens meerdere ex-judoka’s die meedraaiden aan de top, kon onder anderen D.B. zijn handen niet thuishouden op trainingen.



Onderling overleg

De man oefende jarenlang verschillende functies met aanzien uit in de judowereld, wat voor veel judoka’s onbegrijpelijk was gezien de verhalen die over hem de ronde deden. Daarom werd ook met een beschuldigende vinger gewezen naar de Vlaamse Judofederatie (VJF), die de man de hand boven het hoofd zou hebben gehouden.In mei was B. al op non-actief geplaatst bij de VJF. Dat gebeurde toen ‘in het belang van een sereen en objectief onderzoek’ naar de beschuldigingen.



De omzetting van die schorsing naar de stopzetting van de samenwerking tussen B. en de VJF is volgens de voorzitter van de federatie niet gebeurd vanwege de getuigenissen tegen de man. ‘We hebben dit in onderling overleg besloten’, zegt voorzitter Kristof Van de Putte. ‘Zoals iedere organisatie heeft ook de VJF een manager nodig (een functie die wordt ingevuld door de technisch directeur, red.). Voor ons was het belangrijk dat het sportbeleid kon worden voortgezet. De trainers en atleten hebben sturing nodig. In het belang van de sport hebben we samen besloten om de functie open te stellen.’ Kandidaten kunnen zich melden tot 31 oktober.



Vrij veel geld

D.B. heeft de getuigenissen tegen hem altijd omschreven als ‘lasterlijke aantijgingen’. ‘Ik heb nooit enige grensoverschrijdende handelingen gesteld, zoals ongepaste aanrakingen of het op de schoot nemen van atleten. Ik heb nooit dergelijke gedragingen van trainers onder mijn verantwoordelijkheid geduld, en ik heb nooit een klacht in die zin ontvangen vanwege een atleet, niet in persoon, niet als verantwoordelijke in de federatie’, reageerde hij al in het verleden.



Voor duiding bij de stopzetting van de samenwerking met de judofederatie verwijst hij naar zijn advocaat, Walter Damen. ‘Het is nooit zijn bedoeling geweest om de judofederatie te blokkeren’, zegt die. ‘Het kostte de bond de afgelopen maanden vrij veel geld om een functie te laten invullen door iemand die op non-actief stond en dus geen vorm kon geven aan het beleid. Dat is hiermee opgelost.’



Geen bewijs

‘Tegelijk heb ik begrepen dat de federatie altijd tevreden is geweest over de man en hoe hij heeft gewerkt. Er is tegen hem overigens nooit een strafklacht ingediend. Elk van de aantijgingen die in de pers zijn gemaakt, kunnen we ontkrachten. Er is zelfs nog geen begin van bewijs tegen hem. Als dit allemaal achter de rug is, zijn we van plan om hem in ere te laten herstellen. We sluiten niet uit dat hij weer aan de slag gaat bij de federatie.’

Na de getuigenissen van de ­judoka’s richtte de VJF een onafhankelijke ethische commissie op om de zaken te onderzoeken. ­VJF-voorzitter Van de Putte wacht op de conclusies om eventuele maatregelen te nemen.