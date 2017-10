‘Trump pakt terroristisch Iraans regime krachtdadig aan’

Terwijl de Iraanse president niet onder de indruk lijkt van Donald Trumps nieuwe houding tegenover zijn land, waarschuwen Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië er in een gemeenschappelijke verklaring voor dat het niet-respecteren van de Iran-deal verstrekkende gevolgen kan hebben. Vanuit Israël klinkt dan weer lof voor de ‘moedige beslissing’.

Ook al stapt de Amerikaanse president Donald Trump voorlopig niet uit de befaamde Iran-deal van 2015, hij kondigde vrijdag wel aan een fors hardere houding aan te zullen nemen tegenover het land. Dat plant hij te doen door Iran zondag te ‘decertificeren’.

In een bezorgde, gemeenschappelijke reactie door de staatshoofden van Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië klinkt het dat het heroverwegen van sancties jegens Iran de bestaande deal in gevaar zou kunnen brengen. ‘Wij moedigen de VS aan om elke mogelijke implicatie eerst goed in overweging te nemen’, zeggen Emmanuel Macron, Angela Merkel en Theresa May.

Zelf zeggen de drie nog steeds volledig achter de bestaande deal te staan. Toch geven ze toe de Amerikaanse bezorgdheid over het Iraanse raketprogramma te delen. Ze zeggen dan ook open te staan om hier samen met de VS iets aan te doen. En ook Iran roepen ze op open te blijven voor constructieve dialoog.

Mogherini: 'Unilateraal gaat niet'

De hoge vertegenwoordigster van het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini reageerde vrijdag dat Trump unilateraal geen einde kan maken aan het nucleaire akkoord met Iran. 'We kunnen ons als internationale gemeenschap, en zeker als Europa, niet veroorloven om een akkoord te ontmantelen dat functioneert en zijn beloftes waarmaakt', vond ze ook.

Volgens Mogherini heeft het strikte monitoringmechanisme verhinderd dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt en zal het akkoord met Teheran dat ook garanderen voor de toekomst. Mogherini beklemtoonde ook dat Iran zich steeds strikt aan de voorwaarden heeft gehouden en dat Trump 'vele bevoegdheden' heeft, maar niet om het akkoord 'op eender welk moment de doodsteek' te geven.

Mogherini wees er ook op dat het akkoord als annex is toegevoegd aan een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. 'Voor zover ik weet kan geen enkel land ter wereld een einde maken aan een resolutie van de VN-veiligheidsraad die is goedgekeurd, en goedgekeurd met unanimiteit", stelde ze. 'Dit akkoord behoort niet aan één land toe en het is niet aan één land om het akkoord te beëindigen.'

Israël: ‘Moedige beslissing’

Een totaal andere reactie kwam vrijdagavond vanuit Israël. Ik feliciteer president Trump voor zijn moedige beslissing vandaag’, verklaarde premier Benjamin Netanyahu. ‘Hij pakte het terroristisch Iraanse regime krachtdadig aan.’

‘Indien de deal rond Iran ongewijzigd blijft, is één ding absoluut zeker: op een paar jaar tijd zal het meest toonaangevende terroristisch regime ter wereld een kernwapenarsenaal hebben en dat is een vreselijk gevaar voor onze collectieve toekomst’, zei Netanyahu. ‘President Trump heeft net een opportuniteit geschapen om iets te doen aan deze slechte deal, om de Iraanse agressie terug te draaien en de confrontatie aan te gaan met zijn criminele steun voor het terrorisme.’

Netanyahu zegt daarom ‘deze opportuniteit in de arm’ te sluiten, ‘en daarom zou iedere regering met verantwoordelijkheidszin en ieder die begaan is met vrede en veiligheid in de wereld dit ook moeten doen.’

Iran: ‘Beledigingen en valse beschuldigingen’

Iraans President Hassan Rohani reageerde op zijn beurt dat het trouw blijft aan gemaakte afspraken, zolang het in het belang is van Iran. Ook zei de president dat het land zijn ballistisch raketprogramma niet plant stop te zetten, ondanks de opgevoerde Amerikaanse druk.

Op de Iraanse televisie liet Rohani ook verstaan er niet mee gediend te zijn dat hij door zijn Amerikaanse evenknie opnieuw een ‘schurkenstaat’ te zijn genoemd. ‘Dat zijn beledigingen en valse beschuldigingen’, klonk het. Donald Trump is volgens Rohani dan ook bezig zichzelf te isoleren.

‘Iran gaf nog nooit toe aan druk van een buitenlandse mogendheid, en zal dat ook nooit doen. Het nucleaire akkoord is robuuster dan ooit.’ De president verzekerde ook nog dat de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) allerminst zal ophouden te bestaan