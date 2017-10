Dominic Thiem heeft ticket voor Masters beet

De Oostenrijker Dominic Thiem heeft zich voor het tweede jaar op een rij verzekerd van een plaats op de ATP Finals in Londen. Dat toernooi met de acht beste spelers van het jaar wordt van 12 tot 19 november in de Londense O2 Arena gespeeld.

Thiem eindigt zeker in de top acht van de ‘Race’ naar de O2 Arena na de nederlaag van de Bulgaar Grigor Dimitrov tegen de Spanjaard Rafael Nadal in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Sjanghai.

De Oostenrijker is de vierde tennisser die zeker is van deelname aan de Masters, na de Zwitser Roger Federer, Nadal en de Duitser Alexander Zverev. Voor de vier andere tickets komen Dimitrov, de Kroaat Marin Cilic, David Goffin, de Spanjaard Pablo Carreño Busta en de Amerikaan Sam Querrey nog in aanmerking. Vorig jaar strandde Thiem in de groepsfase van de ATP Finals, na één zege en twee nederlagen.