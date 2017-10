Gent krijgt grootste moskee van Vlaanderen

De Fatih Moskee in Gent krijgt een gebedsruimte van 500 vierkante meter in een complex dat alles samen 2.500 vierkante meter groot wordt. ‘We zijn daarmee de grootste van Vlaanderen’, zegt bezieler Erkan Tok.

De moskee komt op een terreinen van een oud tractiestation aan de Gebroeders De Smetstraat, in de Gentse Rabotwijk. ‘Dit is eigenlijk een renovatieverhaal. In een eerste fase gaan we die elektriciteitscentrale - een tractiestation voorzag de tram van elektriciteit - ombouwen tot een gebedsruimte. We wachten tot de eerste offertes daarvoor binnenkomen zijn. Dan pas kunnen de werken beginnen’, zegt de Gentse advocaat Ercan Tok.

Studentendroom

Ercan Tok is een Gents advocaat met Turkse achtergrond, die al van in zijn studententijd ijvert voor een grote moskee in Gent. Er is al wel een gebedshuis voor Turkse moslims in Gent maar dat voldoet niet meer aan de huidige normen. ‘Eerst was het een visie, dan een missie. Maar eerlijk: ik was bang dat de missie niet zou slagen. De tijdgeest zit niet echt mee voor een nieuwe, grote moskee in Vlaanderen.’

Tok bedoelt dat de aanslagen en de nieuwe rechtse politieke stroming niet echt het decor zijn waartegen je een nieuwe grote moskee bouwt. Daarom hield hij zijn hart vast voor de reactie van de buurt. ‘We hadden op voorhand de mensen goed ingelicht, met bijeenkomsten en flyers. En dat heeft gewerkt want er was geen buurtprotest tegen de moskee.’

Zopas heeft Erkan Tok alle vergunningen voor The Green Mosque of Ghent op zak. De Groene Moskee dus, omdat er een groen koepeldak op komt en twee groene minaretten.

6 miljoen

Eerst wordt de gebedsruimte gebouwd met plaats voor 500 gelovigen. Daarna de bibliotheek, de ontmoetings- en studieruimtes en een cafetaria. Heel het complex zal 2.500 vierkante meter groot zijn, op een terrein van 7.000 vierkante meter.

Alles samen schat Tok de kosten op 6 miljoen euro. ‘De moslimgemeenschap zal die fondsen bijeenbrengen.’