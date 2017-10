‘Mijn generatie moet Europa nieuw elan geven’

‘Er zijn al veel mooie speeches gehouden over de toekomst van Europa. De komende maanden moeten de Europese leiders politieke beslissingen nemen in vijftien tot twintig dossiers.’ Dat zegt de Belgische premier Charles Michel over zijn Europees beleid in een interview met De Standaard en Le Soir.

Volgens Michel is er een nieuwe as in de maak met jonge, liberale leiders zoals de Franse president Emmanuel Macron, de Luxemburgse premier Xavier Bettel en hijzelf: ‘Er is een soort medeplichtigheid en verstandhouding onder generatiegenoten - al zit ik op veel punten op dezelfde lijn als Angela Merkel. Maar dat voluntarisme is een nieuw element: we willen overschakelen van een Europa dat ondergaat naar een Europa dat een positief project ontwikkelt.’

Michel toont zich ook streng voor de Britse regering in de lopende Brexit-onderhandelingen: ‘Het klopt dat de bal eerder in het Britse dan in het Europese kamp ligt. Het gebrek aan een solide onderhandelingspositie aan Britse kant bemoeilijkt de onderhandelingen. Ik hoop dat de Britten zo snel mogelijk hun eenheid terugvinden.’ Op de Europese top van donderdag en vrijdag zullen de EU-leiders moeten vaststellen dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt om de beginnen onderhandelen over de toekomstige relatie tussen de EU en Groot-Brittannië.

Catalonië

Inzake Catalonië pleit Michel voor dialoog tussen Madrid en Barcelona. ‘Dit is meer dan een juridische crisis, dit is een politieke crisis geworden.’ Die boodschap zal hij donderdag op de Europese top ook meegeven aan de Spaanse premier Rajoy. ‘Het gezond verstand zegt dat er nood is aan een dialoog in plaats van een zenuwenoorlog.’ Pas als die dialoog zou mislukken, ‘moeten we ons afvragen of er nood is aan een Europese of internationale bemiddeling’, aldus Michel.