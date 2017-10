Vrouwenboycot op Twitter na schorsing account Rose McGowan

Honderden vrouwen blijven vandaag afwezig op Twitter. Ze reageren daarmee tegen de - intussen weer opgeheven - schorsing van het account van Rose McGowan, een van de actrices die Hollywood-producent Harvey Weinstein van aanranding heeft beschuldigd.

Actrice McGowan, onder meer bekend van de reeks Charmed, is een van de vrouwen die ruim een week geleden het seksueel misbruik van Harvey Weinstein had aangeklaagd. Daarna was ze op Twitter ook erg actief in discussies over de zaak.

Maar donderdag werd haar account plots door Twitter geschorst, wat tot heel wat onbegrip leidde. Zo werd aangehaald dat vrouwen op die manier gedwongen worden tot zwijgen wanneer ze misbruik aanklagen. Ze stellen ook aan de kaak dat Twitter McGowan het zwijgen oplegt, terwijl de netwerksite erom bekend staat niet altijd even streng om te treden tegen tweets waarin haat wordt gezaaid.

In een reactie aan The Times liet Twitter weten dat die maatregel genomen werd omdat McGowan in een van haar tweets een privénummer had verspreid. Na de verwijdering van dat bericht, werd het account van de actrice ook weer vrijgegeven.

Kort na het vrijgeven van haar account haalde McGowan op Twitter overigens nog uit naar Amazon-topman Jeff Bezos. De actrice klaagde aan dat Bezos niets ondernam toen ze hem ervan op de hoogte bracht dat ze door Weinstein was aangerand.

1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 oktober 2017

2) @jeffbezos I had already sold a script I wrote to your studio, it was in development. When I heard a Weinstein bailout was in the works — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 oktober 2017

3) @Jeffbezos I forcefully begged studio head to do the right thing. I was ignored. Deal was done. Amazon won a dirty Oscar. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 oktober 2017

4) @jeffbezos I called my attorney & said I want to get my script back, but before I could, #2 @amazonstudios called to say my show was dead — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 oktober 2017

5) @jeffbezos Be the change you want to see in the world. Stand with truth. #ROSEARMY #Amazon — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 oktober 2017

Ook heel wat mannen, onder meer de acteurs Mark Ruffalo en John Cusack, sloten zich uit solidariteit bij de actie aan.