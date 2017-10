Ierland loopt storm voor postzegel van Che Guevara

In Ierland heeft een postzegel met daarop de beroemde beeltenis van de marxistische revolutionair Ernesto 'Che' Guevara furore gemaakt.

An Post bracht ter gelegenheid van de 50ste sterfdatum van Che, die familiale wortels in Ierland heeft, een postzegel uit met daarop het portret in zwart, wit en rood (bloed) dat Jim Fitzpatrick uit Dublin in 1968 van hem heeft gemaakt.

Er waren aanvankelijk 120.000 exemplaren van de één euro kostende zegel gedrukt. Maar tengevolge van de vraag ziet An Post zich volgens een woordvoerder tot een herdruk genoopt.

De vader van 'Che', Ernesto Guevara Lynch, was een burgerlijk ingenieur van Ierse origine. Op de First Day Cover (FDC) enveloppe die met de door Red&Grey ontworpen postzegel gepaard gaat staat ook de aan Lynch toegeschreven uitspraak: 'in de aderen van mijn zoon vloeit het bloed van Ierse rebellen'.

Niet iedereen in Ierland is met het initiatief opgezet. Senator Neale Richmond noemde het 'volslagen onaanvaardbaar' en vroeg zich of of de Ierse posterijen ook van plan zijn dictators zoals Pol Pot of Nicolae Ceausescu te eren.

Ernesto 'Che' Guevara is op 14 juni 1928 in het Argentijnse Rosario geboren uit een bourgeois-familie. Hij streed in Cuba mee met Fidel Castro en is op 39-jarige leeftijd als guerrillero in Bolivië aldaar door een regeringssoldaat op 9 oktober 1967 geëxecuteerd.