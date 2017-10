‘Help, op kot bij meneer Appeltans!’, zo luidde de titel van een artikel in het Leuvense studentenblad Veto… geschreven in 2010. Maar de verhalen over praktijken van de beruchtste kotbaas van het land ...

‘Help, op kot bij meneer Appeltans!’, zo luidde de titel van een artikel in het Leuvense studentenblad Veto… geschreven in 2010. Maar de verhalen over praktijken van de beruchtste kotbaas van het land doen intussen al meer dan drie decennia de ronde in de studentenstad en tot ver daarbuiten. Een week geleden leverde het Appeltans de titel ‘Grootste huisjesmelker van Leuven’ op in een wedstrijd van de partij PVDA.

En alsof het zo moest zijn, kwamen vader Arnold (65) en zoon Manu (35), die in Leuven meer dan duizend koten verhuren, meteen weer onder vuur. Ze zouden twee jaar lang illegaal elektriciteit hebben afgetapt in een van hun vele panden. ‘Eind 2015 hebben we de elektriciteit in het gebouw afgesloten maar de eigenaar verbrak het zegel en sloot ze eigenhandig opnieuw aan’, zei netbeheerder Eandis. Pas toen de 27 studerende bewoners vorige week zonder elektriciteit vielen, kwam de fraude aan het licht.

‘Hij liet het kot verloederen’

Dat de Appeltansen ver durven gaan om hun huurinkomsten te optimaliseren, getuigen ook verschillende verhalen op de Facebookgroep The AAF: Anti-Appeltans Front. De getuigenissen over waarborgen die niet terugbetaald worden, zijn legio. In Veto deed studente Anna eerder dit jaar nog haar verhaal. Zes maanden nadat ze haar kot verlaten had, kreeg ze bericht dat ze de waarborg niet terug moest verwachten, en daarbij ook een rekening van 3.000 euro.

‘Dit bedrag was volgens hem gebaseerd op drie dingen, alle drie onterecht’, zei Anna. ‘Ik zou achterstallige elektriciteitskosten hebben. Later las ik hierover in verschillende artikels dat dit zijn handelsmerk zou zijn. Ook moest ik bijbetalen omdat ik geen vuilniszakken kocht, zoals de andere kotgenoten. Maar aangezien mijn moeder mij op vrijdag op kot kwam halen, nam ik mijn beetje vuilnis gewoon mee naar huis om dat daar weg te gooien. Dat lijkt mij volledig mijn recht.’

‘Appeltans vroeg daarbovenop ook nog eens achterstallige huurkosten, terwijl we steeds elke maand op tijd betaald hadden, we hadden daar zelfs betalingsbewijzen van. Hij zou de huurwaarborg pas teruggeven als deze extra onterechte kosten betaald waren. En dat terwijl er ook nog eens enorm veel mankementen aan het kot waren.’

Enkele jaren geleden was het kot van Anna onbewoonbaar verklaard, maar daar trok Appeltans zich niets van aan. ‘Er hing een enorme stank, waardoor ik de kelder niet kon betreden. En doordat het vuilnis in de keuken werd opgestapeld zaten er massa’s muizen. Er was altijd iets kapot, hij liet het kot verloederen.’

‘Ook wij kunnen Appeltans weinig maken’

Hoe is het mogelijk dat een kotbaas die al meer dan dertig jaar bekendstaat om zijn malafide praktijken zonder veel problemen zijn ding kan blijven doen? Kan dan niemand hem iets maken?

Volgens burgemeester van Leuven Louis Tobback (SP.A) lopen er verschillende rechtszaken tegen de man. ‘Maar hij omringt zich voortdurend door een batterij advocaten. Als een woning totaal niet in orde is, kan ik die onbewoonbaar laten verklaren via het parket. Maar veel meer kan ik vanuit de stad niet doen. Ik wil als burgemeester geen dingen ondernemen die eigenlijk aan de rechter zijn. Soms weet je met zekerheid dat iets of iemand gestopt moet worden, maar dan nog moet dat volgens de regels.’

Ook de huisvestingsdienst van de KU Leuven kan niet veel beginnen. ‘Appeltans is groot geworden zoals dat in elk malafide netwerk gaat: door financieel gewin te slaan uit bedenkelijke praktijken’, zegt directeur Ludo Clonen. ‘Wij werken al meer dan tien jaar niet meer met de familie samen omdat we weten dat hun koten vaak niet deugen en omdat ze studenten dikwijls bedotten. Maar niet iedereen moet langs ons passeren om een kamer te verhuren. Veel meer dan blijvend sensibiliseren om bij zijn koten uit de buurt te blijven, en te zoeken via onze databank Kotwijs, kunnen ook wij niet doen.’

Elk jaar nieuwe huurders

Komt daarbij dat Appeltans sluw is. Hij is zich bewust van zijn slechte naam en tracht daaraan te ontkomen door zich te verschuilen achter een heleboel pseudoniemen, zoals daar zijn: Stan Donck, Abizzkot en Arlimo. Het contactadres dat hij opgeeft aan studenten, staat dan weer op naam van Lizy Strauven: zijn vrouw.

Neem daarbij dat de studentenpopulatie elk jaar vernieuwt en je begrijpt hoe ook een beruchte verhuurder als Appeltans in een stad met 60.000 studenten zijn gang kan blijven gaan.