Eén Belg op drie reinigt bijna nooit smartphone

Ongeveer dertig procent van de Belgen reinigt bijna nooit zijn smartphone. Zij doen dit maar maar één keer per half jaar of nog minder. 13 procent van de Belgen reinigt zijn smartphone nooit. Dat blijkt uit een enquête van hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity naar aanleiding van de ‘Global Handwashing Day’ komende zondag.

Van de 1.060 Belgen die werden ondervraagd reinigt 56 procent zijn smartphone alleen als deze zichtbaar vuil is. Bovendien maakt 58 procent in dat geval vaak enkel het scherm proper. Niet erg hygiënisch, wanneer je bedenkt dat 72 procent van de respondenten zijn smartphone meeneemt naar het toilet.

Niet alleen de smartphone wordt weinig gereinigd. Minder dan de helft reinigt zijn tablet (47 procent) of vaste telefoon (38 procent) eens per maand of vaker. Iets meer dan de helft doet dit met zijn toetsenbord (60 procent) en muis (51 procent).

Uit het onderzoek blijkt ook dat 58 procent van de respondenten minstens 5 keer per dag de handen wast. 70 procent doet dat na afloop van een toiletbezoek, 64 procent voor het koken en 39 procent voor het eten. Maar slechts vier procent wast de handen na gebruik van hun smartphone.

'Als je bedenkt dat mensen hun smartphone gemiddeld zo’n 100 keer per dag ontgrendelen, dan kun je je voorstellen hoeveel bacteriën zich hier verzamelen. Zelfs als deze niet zichtbaar vuil is, kan ze miljoenen bacteriën bevatten. Dan kun je nog zo vaak je handen wassen, maar wanneer je je telefoon niet regelmatig schoonmaakt haalt dit weinig uit', aldus Essity.