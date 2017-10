Doden bij vampierenjacht in Malawi

Minstens zes mensen zijn de voorbije weken omgekomen bij vampierenjachten in Malawi. De slachtoffers werden gelyncht door een menigte omdat men dacht dat ze vampieren waren. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties.

Phalombe en Mulanje, twee arme districten in het zuiden van het land, zijn al enkele weken in de ban van geruchten over vampieren. Het begon nadat een vrouw claimde dat onbekenden in haar slaap bloed bij haar hadden weggezogen.

Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat de voorbije weken minstens zes mensen zijn omgekomen nadat ze werden aangevallen door een boze menigte die hen er van verdacht vampieren te zijn. De Verenigde Naties hebben uit veiligheidsoverwegingen een deel van hun personeel uit de betrokken regio’s teruggetrokken.

De overheid probeert er alles aan te doen om ongeruste burgers duidelijk te maken dat er geen sprake is van vampieren. Eind vorige maand stuurde de inspecteur-generaal van de politie van Malawi, Lexten Kachama, het bericht de wereld in dat er geen vampiers aan het werk zijn in het land.

Een parlementlid loofde zelfs een beloning uit van 100.000 kwacha (omgerekend 115 euro) voor degene die haar een echte vampier kan laten zien. ‘Dood hem niet, maar breng hem naar mij’, aldus Patricia Kaliati.

Na het recenste dodelijke incident afgelopen weekend, kondigde president Peter Mutharika de avondklok af om te voorkomen dat er nog meer doden vallen.