In het nieuwe gebouw van de Raad van de Europese Unie zijn vijftien mensen geïntoxiceerd: ze moeten braken en kampen met jeukende ogen.

De intoxicatie is het gevolg van producten die gebruikt werden in de keuken, zo meldt Pierre Meys, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Om welke producten het gaat, is niet duidelijk. Het medisch rampenplan is afgekondigd.

Het secretariaat-generaal van de Raad verduidelijkt in een persbericht dat een technisch mankement problemen veroorzaakte met de ventilatie in de keukens van het gebouw. Daardoor ontstonden schadelijke dampen in de keukens en werden een aantal mensen van het keukenpersoneel ziek.

Volgens de brandweer zijn vijftien mensen geïntoxiceerd: ze moeten braken en kampen met jeukende ogen.

In overleg met de Belgische autoriteiten is besloten om als voorzorgsmaatregel het personeel te evacueren, klinkt het.

Het Europagebouw is begin 2017 in gebruik genomen.