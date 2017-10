Groen en SP.A bereiken akkoord over samenwerking in Antwerpen

De onderhandelingsteams van Groen en SP.A bereikten donderdag een akkoord over de Bondgenootschapslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen in oktober 2018. Het voorstel wordt nu zondag voorgelegd aan de ledencongressen.

De precieze inhoud van het voorstel wordt vrijdag op een persconferentie voorgesteld. De grote lijnen lekten woensdag al uit. De top drie ligt vast met Groen-kopstuk Wouter Van Besien als lijsttrekker, Mechels commissaris Jinnih Beels als onafhankelijke kandidaat op twee en Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws op drie.

Verdeling lijst

De verdeling in de top tien zal vier plaatsen voor SP.A, vier voor Groen en twee voor onafhankelijke kandidaten zijn.

In de huidige gemeenteraad zijn 12 van de 47 zitjes voor SP.A. Groen bezet sinds de verkiezingen van 2012 maar een kwart (4) van het aantal zitjes van SP.A, maar uit de recente peiling van Gazet van Antwerpen blijkt dat Groen een flink stuk beter zou scoren dan de socialisten, mochten er vandaag verkiezingen zijn.

Programma nog niet bekend

Het programma waarmee Groen en SP.A naar de Antwerpse kiezer willen trekken, is nog niet bekend. SP.A heeft het donderdag alvast over ‘een uniek project dat ongezien is in de politieke wereld’. Met het project hopen de twee huidige oppositiepartijen samen sterk genoeg te staan om burgemeester Bart De Wever (N-VA) het vuur aan de schenen te leggen.