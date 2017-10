N-VA wil dat IQ zwaarder weegt op onderwijsbeleid

Moet het onderwijsbeleid meer rekening houden met het IQ van de leerlingen? Vlaams Parlementslid voor N-VA Koen Daniëls vindt van wel.

‘Niet alle leerlingen hebben dezelfde capaciteiten. Toch worden alle scholen op dezelfde manier beoordeeld als er gekeken wordt naar de resultaten van hun gelijkekansenbeleid’, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls, onderwijsspecialist van de N-VA. ‘Als daarnaar onderzoek gebeurt, zou het IQ van de betrokken leerlingen mee moeten worden genomen als onderzoeksvariabele. Dat gebeurt nu ten onrechte niet.’

‘Scholen die meer leerlingen met een lager IQ tellen, hebben het simpelweg moeilijker om van al hun leerlingen toppers te maken. En daar mogen ze niet op afgerekend worden’, zegt Daniëls.

Het N-VA-parlementslid benadrukt dat het niet zijn bedoeling is om middelen te koppelen aan de IQ-test. Wel wil hij de middelen gerichter inzetten, in bijvoorbeeld leerkrachturen.

Pedagoog onwaardig

Of het voorstel er komt, is nog maar de vraag. Gisteren bestond er veel verwarring over. CD&V vond het idee alvast ‘een pedagoog onwaardig’. Vlaams Parlementslid Kathleen Helsen: ‘Het IQ is geen vaststaand feit. We moeten leerlingen de tijd en de middelen geven om zich te ontwikkelen.’

De Leuvense onderwijskundige Ides Nicaise benadrukt dat het IQ deels genetisch bepaald is, maar ook deels door sociale omstandigheden. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde materiële omstandigheden zoals minder ruimte of minder gezonde voeding en minder culturele stimuli die tot een slechter resultaat zouden kunnen leiden. De tests zijn bovendien cultureel vertekend: ze zijn wel een vrij goede maatstaf voor de blanke Nederlandstalige middenklasse, maar onderschatten systematisch de capaciteiten van leerlingen uit allochtone of achtergestelde milieus, vanwege onder meer de taalbarrières. De IQ-score is niet onveranderlijk. Een stimulerende omgeving en krachtig onderwijs hebben wel degelijk een positief effect.