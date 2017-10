Vrouw wordt betaald om voor haar hond te zorgen

Een Italiaanse vrouw heeft betaald ziekteverlof gekregen om voor haar zieke hond, een Engelse setter, te zorgen.

De bibliothecaresse van de Romeinse universiteit La Sapienza heeft met de hulp van advocaten van dierenrechtenorganisatie LAV (anti-vivisectie liga, red.) een juridische strijd gewonnen tegen haar werkgever. Die had haar verboden om ‘familiale omstandigheden’ in te roepen om voor Cucciola, haar zieke hond, te kunnen zorgen. In de plaats daarvan moest de vrouw twee verlofdagen gebruiken.

Maar nadat de LAV het weigeren van hulp en bijstand aan de 12-jarige teef gelijkstelde met ‘dierenmishandeling, bond de universiteit evenwel in. Zoniet hing La Sapienza een mogelijke boete van 10.000 euro boven het hoofd.

‘Dit is een belangrijke stap vooruit in de erkenning van dieren als volwaardige leden van een familie’, aldus de LAV. ‘Mensen in een soortgelijke situatie zullen dit voortaan als precedent kunnen inroepen.’

Zowel de hond als de eigenares stelt het intussen wel.