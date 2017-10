Drie op drie voor Sam Bennett in Ronde van Turkije, Edward Theuns opnieuw tweede

Sam Bennett graaide donderdag voor de derde dag op rij de zege mee in de 53e Ronde van Turkije (WorldTour). De 26-jarige Ier van BORA - hansgrohe toonde zich na 128,6 kilometer van Fethiye naar Marmaris de snelste van een uitgedund peloton en verwees net zoals woensdag Edward Theuns naar de tweede plaats. De Italiaan Simone Consonni spurtte naar de derde stek.

De derde etappe in de Ronde van Turkije was de kortste in deze zesdaagse rittenkoers. Het inspireerde Ferit Samli, Gregory Daniel en onze landgenoot Thomas Deruette om al vroeg het ruime sop te kiezen. Het peloton liet begaan en de voorsprong steeg al snel naar zes minuten.

Terwijl woensdag nog een slakkengangetje werd opgelegd, lag het gemiddelde donderdag hoger en werd sneller jacht gemaakt op de vluchters. In de laatste 25 kilometer lagen nog twee kleine klimmetjes en dat zorgde ervoor dat Daniel al snel alleen op pad moest. In het peloton werd op de eerste klim een tegenaanval opgezet met drie renners, maar zonder succes. Intussen had Daniel nog slechts 45 seconden voorsprong.

Op het tweede klimmetje versnelde Edoardo Zardini als eerste. De Italiaan nam enkele lengtes op het peloton, waarin UAE Team Emirates samen met CCC en Trek-Segafredo de kop nam. Meer dan enkele meters verzamelde de Italiaan nooit, maar het betekende wel de doodsteek voor Daniel, die op 10 kilometer van de streep werd gegrepen. Zardini reed nooit echt weg, zijn aanval zorgde er wel voor dat het peloton in stukken brak. Nadat Zardini op 8 kilometer gegrepen was, ontstond een kopgroep van zo’n 25 renners, met Diego Ulissi als grootste naam. Achteraan het pak klampten sprinters Theuns en Bennett aan, ze zouden met de eerste groep over de top rijden. In de snelle afdaling keerde nog een tweede groep terug, maar een massasprint met een volledig peloton zou het niet worden. In de sprint had Theuns met Kiel Reijnen en Jarlinson Pantano nog maar twee ploegmaten in steun. Dat volstond niet om Bennett te vloeren.

Bennett sprintte oppermachtig naar zijn negende seizoenszege. Vorige week was hij al de snelste in de Sparkassen Münsterland Giro (1.BC) en eerder won hij een etappe in Parijs-Nice (WT), twee in de Ronde van Tsjechië (2.1) en eveneens twee in de Ronde van Slovenië (2.1).

In de stand heeft Bennett nu 14 seconden voor op Theuns. Consonni is op 26 seconden derde.

Vrijdag volgt de eerste bergrit, over 204,1 kilometer van Marmaris naar Selcuk. Er moeten drie cols bedwongen worden, één van eerste, één van derde en één van tweede categorie. De finish ligt op de top van die laatste, 5,7 kilometer lang en gemiddeld 7,3 procent steil.