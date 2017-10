De Standaard groter dan De Morgen en De Tijd samen

In september bereikte De Standaard op al haar platformen 650.300 lezers. Daarmee is ze groter dan De Morgen en De Tijd samen.

Volgens de nieuwste CIM bereikstudie is De Standaard met voorsprong de grootste Vlaamse krant in het kwaliteitssegment. In totaal bereikte De Standaard in september 650.300 lezers. Daarbij gaat het over de papieren en digitale krant en de website. De Morgen eindigt 38 procent lager op 402.400 lezers. Zakenkrant De Tijd klokt af op 186.800. De Standaard heeft daarmee een groter bereik dan De Morgen en De Tijd samengeteld. De vergelijking ten opzichte van eerdere periodes valt niet te maken, omdat de meetmethode is veranderd.

Ook wanneer enkel naar de krant wordt gekeken, is De Standaard met voorsprong de grootste in het segment. De papieren en digitale krant van De Standaard bereikten 462.600 lezers. Bij de Morgen gaat het om 260.600 lezers. De Tijd moet het stellen met 117.600 lezers, bijna vier keer minder dan De Standaard.

De magazines volgen dezelfde trend. Het DS Magazine bereikt in totaal 349.800 lezers, DS Weekblad 377.800. De Morgen Magazine klokt af op 199.000 lezers. Sabato van De Tijd en het Franstalige L’echo telt 81.000 lezers.

Populaire kranten

Bij de populaire kranten staat Het Laatste Nieuws bovenaan, met 2.009.200 lezers op alle platformen. De krant wordt gevolgd door Het Nieuwsblad, met 1.452.300 lezers. Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg sluiten met 567.100 en 514.200 lezers het rijtje af.

Wordt bij de populaire titels de website uit de telling weggelaten, staat Het Laatste Nieuws bovenaan met 1.327.300 lezers, gevolgd door Het Nieuwsblad met 1.070.900. Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg klokken af op 419.600 en 386.200 lezers.