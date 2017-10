Fiets, auto of openbaar vervoer in Brusselse ochtendspits: wie wint?

Vier afdelingen van de Fietsersbond in de Brusselse randgemeenten hebben donderdagmorgen een race naar het centrum van de hoofdstad gehouden met een fietser, een automobilist en een gebruiker van het openbaar vervoer. De resultaten tonen één constante: de fiets is het snelst.

Vanuit Overijse, Grimbergen, Asse, Strombeek en Tervuren vertrokken minimum één fietser, automobilist en gebruiker van het openbaar vervoer met eindbestemming de Brusselse Beurs. De geschatte aankomsttijd was 9 uur, maar het waren vooral de fietsers die op tijd aankwamen. Zo deed een fietser uit Overijse 35 minuten over het traject, terwijl de auto een rit van 1 uur en 15 minuten nodig had. Het openbaar vervoer schommelde tussenin met 44 minuten.

Vanuit de andere randgemeenten was dezelfde trend merkbaar en deed de auto er vaak bijna dubbel zo lang over.

Fiets meest efficiënt

‘Met deze actie tonen we aan dat de fiets het meest efficiënte vervoersmiddel is in Brussel en van en naar Brussel’, vertelt Roel De Cleen van de Fietsersbond. Bij de test werd duidelijk dat de reistijd met de fiets en deels het openbaar vervoer, veel makkelijker in te schatten is. De automobilisten worden vaak geconfronteerd met onvoorziene obstakels.

De Fietsersbond ondersteunt de investeringen die het Brussels gewest doet voor de fiets, maar wil dat ook zien voor de fietssnelwegen van het Fiets-GEN. ‘Daar moet extra op ingezet worden en we hebben dat ook aan de federale regering gevraagd via het Belirisfonds’, zegt De Cleen.