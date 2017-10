Hamas en Fatah verzoenen

De rivaliserende Palestijnse organisaties Hamas en Fatah hebben in het Egyptische Caïro een akkoord tot verzoening bereikt. Dat maakte de voorzitter van het politburo van Hamas, Ismail Hanija, donderdag bekend.

Details over het akkoord zijn er vooralsnog niet. Hamas en Fatah voerden twee dagen lang gesprekken in de Egyptische hoofdstad om een verzoening die vorige week was aangekondigd, concreet te maken.

Hamas en Fatah vormen de grootste Palestijnse partijen. Na een bloedige broederstrijd in 2007 werd Hamas alleenheerser in de Gazastrook. Fatah is de partij van president Mahmoed Abbas, die met de Palestijnse Autoriteit de Westelijke Jordaanoever bestuurt. Bedoeling is om het bestuur over Gazastrook weer aan de Palestijnse Autoriteit over te dragen.

De gesprekken gingen over de concrete details van de toenadering tussen beide rivalen. De onderhandelingen over de moeilijkste vraagstukken, zoals de controle over de veiligheid in de Gazastrook en het lot van de 25.000 mannen in de gewapende tak van Hamas, riskeren te worden uitgesteld.

Na Fatah is Hamas de grootste Palestijnse groep. De Verenigde Staten en EU beschouwen Hamas als een terroristische organisatie. De regering van Abbas is dan weer internationaal erkend.

In september had Hamas aangekondigd de regering van Abbas uit te nodigen om naar de Gazastrook te komen en ‘hun opgaven er onmiddellijk over te nemen’.