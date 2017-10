Fans van Manchester City kiezen “Belgische maestro” Kevin De Bruyne als Speler van de Maand

Kevin De Bruyne is door de supporters van Manchester City uitgeroepen tot Speler van de Maand van de Citizens in september, zo kondigde de club woensdag aan via de clubwebsite. De Bruyne haalde het voor aanvaller Sergio Agüero en doelman Ederson Moraes.

“De Belgische maestro stak in een inspirerende vorm. Hij ontving lof vanuit alle richtingen en scoorde twee prachtige doelpunten tegen Shakhtar Donetsk en Chelsea”, verklaarde Manchester City op de clubwebsite.

Naast zijn twee doelpunten was De Bruyne ook goed voor vier assists in zes wedstrijden. Manchester City deelt de leiding met stadsgenoot Manchester United in de Engelse Premiers League met negentien punten. Zaterdag staat op de achtste speeldag de thuiswedstrijd tegen Stoke City op het programma.