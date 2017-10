Castors Braine start met nederlaag in EuroLeague, Namen start met vlotte zege in EuroCup

Castors Braine is woensdag met een 84-68 nederlaag bij het Russische Dynamo Koersk gestart in de Euroleague vrouwenbasketbal. Bij de rust stond de Belgische kampioen 40-25 in het krijt tegen de titelverdediger.

In het derde kwart (20-22) knabbelde Braine iets van de achterstand af, maar het vierde (24-21), was net als de eerste twee (22-16 en 18-9) weer voor de thuisploeg. Sonja Petrovic was met 26 punten, 5 rebounds en 3 assists de uitblinker in de partij. Voor Braine was Belgian Cat Antonia Delaere met 20 punten het best bij schot en liet kapiteine Anete Steinberga zich met 10 rebounds opmerken.

Nog in groep A won het Hongaarse Sopron met 72-55 van het Turkse Galatasaray (72-55). Woensdagavond komt USK Praag, vorig seizoen halvefinalist, nog in actie tegen Bourges en ontvangt Villeneuve d’Ascq het Poolse Polkowice. Volgende week woensdag neemt Braine het in de Spiroudome van Charleroi tegen Bourges op. De eerste vier van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales. De vijfde en de zesde gaan door in de EuroCup.

Vorig seizoen won Koersk de EuroLeague door het Turkse Fenerbahçe met 77-63 te verslaan.

Namen start met vlotte zege in EuroCup

Namen is woensdag wel met een vlotte 59-83 zege bij het Franse Nantes gestart in de EuroCup basketbal. Bij de rust was het verschil al duidelijk: 32-46 voor Namen, dat zich in elk kwart het beste team toonde (17-28, 15-18, 11-14, 16-23).

Met 19 punten, 13 rebounds en 3 assists was Belgian Cat Sofie Hendrickx de Top Performer van haar team. Hanne Mestdagh (15), Emma Vesterberg (13), Ronni Williams (11), Briana Day (11, 12 rbds) en Mariona Ortiz (10, 6 rbds, 7 ass) kwamen ook boven de 10 punten uit.

In de andere wedstrijd van groep J won het Franse Saint-Amand met 77-70 van het Hongaarse Gÿor. Volgende week donderdag ontvangt Namen Saint-Amand. De eerste twee van de tien groepen en de vier beste derdes (twee per conference) gaan door. De beste acht plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales, de andere zestien spelen play-offs. .