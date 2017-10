Sam Bennett houdt Edward Theuns opnieuw van ritzege in Ronde van Turkije

Sam Bennett (BORA - hansgrohe) heeft na de eerste ook de tweede etappe in de 53e Ronde van Turkije (WorldTour) gewonnen. Na 205 kilometer van Kumlica naar Fethiye bleef de snelle Ier woensdag Edward Theuns voor. De Italiaan Riccardo Minali spurtte naar de derde stek.

Theuns, dinsdag derde in de openingsrit, is in de stand tweede, op tien seconden van Bennett. De Italiaan Marco Benfatto volgt als derde op veertien seconden.

De 26-jarige Bennett zit dit seizoen aan acht zeges. Eerder won hij de Münsterland Giro (1.BC), een etappe in Parijs-Nice (WT), twee in de Ronde van Tsjechië (2.1) en eveneens twee in de Ronde van Slovenië (2.1).

Donderdag overbruggen de renners 128,6 kilometer van Fethiye naar Marmaris. Na 32,9 kilometer wordt er een eerste keer geklommen, maar een klim op 20 kilometer van het einde vormt de voornaamste hindernis in de korte etappe.