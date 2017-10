Socialistische oppositieleider steunt Rajoy

Oppositieleider Pedro Sanchez van de Spaanse socialistische partij PSOE heeft premier Mariano Rajoy verzekerd van zijn steun om artikel 155 van de Spaanse grondwet te gebruiken om het conflict over Catalonië te bezegelen.

Tegelijk is hij met de conservatieve regeringsleider overeengekomen om een commissie op te richten die zich het komende halfjaar zal buigen over de 'modernisering van autonome gemeenschappen' zoals Catalonië middels een grondwetshervorming. .

Artikel 155 maakt het de centrale regering in Madrid mogelijk de bevoegdheden van een regio te ontnemen als die regio bepalingen van de grondwet schendt. Rajoy heeft de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont formeel gevraagd duidelijk te maken of hij tijdens zijn toespraak dinsdagavond voor het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid van de regio heeft uitgeroepen of niet.

Sanchez zegt dat hij ervan uitgaat dat Rajoy met die vraag '155 al heeft geactiveerd'. Mocht Puigdemont bevestigen dat hij de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, dan is het gebruik van artikel 155 gepast, vindt de socialistische oppositieleider.

'Als Puigdemont een bemiddeling (in het conflict met Madrid) wil hebben, dan moet hij naar het parlement komen, want dat zou het begin van een proces betekenen voor de hervorming van de grondwet', aldus Sanchez.

Voordien had Jordi Turull, woordvoerder van de Catalaanse regering, verklaard: 'Mocht de regering (in Madrid) 155 activeren, dan weten wij dat er geen wil is tot dialoog. Dan zullen wij consequent handelen'.