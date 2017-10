Noord-Ierland sluit Game Of Thrones-weg af

Noord-Ierland gaat een deel van Bregagh Road afsluiten. De weg is wereldberoemd dankzij de populaire tv-reeks Game Of Thrones

Bregagh Road staat vol met bomen die een soort van tunnel vormen. Sinds de weg opdook in Game Of Thrones is de weg een toeristische attractie geworden. De populariteit van de plaats heeft echter ook een keerzijde.

Omdat het autoverkeer de wortels van de bomen, die Dark Hedges genoemd worden, beschadigt, heeft Noord-Ierland beslist om de weg vanaf 30 oktober te sluiten. Op die manier wil men voorkomen dat de bomen afsterven.

Het verbod geldt niet voor landbouwvoertuigen en hulpdiensten.

Eerder dit jaar trok de organisatie NI Greenways al aan de alarmbel over de populariteit van Bregagh Road.