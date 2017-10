F1 wil een straatrace in Nederland

De Formule 1-bazen willen graag de Grote Prijs van Nederland terug op de kalender. Daarom bekijken ze de mogelijkheid om een straatrace te organiseren in een grote stad.

Volgens “Autosport.com” is commercieel directeur Sean Bratches niet zo lang geleden in Nederland geweest om gesprekken te voeren om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de “Dutch GP” te laten doorgaan op een stratencircuit.

Het mag geen verrassing heten dat Nederland hoog op het verlanglijstje van de Formule 1 staat, dit dankzij de populariteit van Max Verstappen. De terugkeer van de F1 naar Nederland is al langer een hot topic en tot nu toe werd er altijd gedacht dat Zandvoort, waar ook in 1985 de laatste Nederlandse F1-race gereden werd, de beste kaarten had om de race te organiseren.

De F1-bonzen zijn meer gewonnen voor een straatrace in een grote stad omdat dat meer past bij de visie die zij hebben over een raceweekend. Ze willen meer toewerken naar een belevingsweekend met een grotere betrokkenheid van de fans.

De grootste kanshebbers om de race te organiseren zijn naar verluidt Amsterdam en Rotterdam. Er moet echter een afweging gemaakt worden tussen het feit dat bijvoorbeeld Amsterdam een aantrekkelijke affiche oplevert maar tegelijk ook een logistieke nachtmerrie kan worden. Rotterdam daarentegen heeft al een aantal demo’s ingericht en heeft op die manier al een minimum aan ervaring.

Het is nog niet bekend welke tijdspanne Bratches in zijn hoofd heeft om een race te organiseren maar uit zijn laatste bezoek blijkt wel dat hij niets liever zou hebben dan dat de bal aan het rollen gaat.

Red Bull-teambaas Christian Horner is ook gewonnen voor het idee en hij denkt dat een straatrace in Nederland een enorm succes zou zijn.

“Straatraces zijn altijd leuk,” vertelt de Brit aan ‘Autosport.’ “Er is altijd veel volk en er hangt een speciale sfeer. We hebben al dikwijls gezien dat de steun voor Max aanwezig is en ik denk dat zo’n evenement enorme proporties kan aannemen.”

“Als er een mooie locatie is en een leuk circuit. Waarom niet?” besluit Horner.

