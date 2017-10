Burger krijgt stem in sluiting kerncentrales

De Belgen kunnen vanaf volgende week drie weken lang hun mening geven over het energievraagstuk. Pas daarna hakken de ministers knopen door.

Moeten de kerncentrales dicht? Of bent u bereid te betalen voor hernieuwbare energie? Dit soort vragen wordt vanaf volgende week afgevuurd op de Belg, alvorens het menens wordt met de onderhandelingen over het Energiepact.

In het voorjaar hebben de energiesector, de werkgevers en de milieubeweging hun mening al kunnen geven. Net als bij de Vlaamse Stroomversnelling mogen nu ook de consumenten dat doen. De Overheidsdienst Economie en de bevoegde ministers van Energie leggen de laatste hand aan een website waarop een enquête ingevuld kan worden, met vragen over de productie van energie, de energiemarkt en het energie­beleid.

De bedoeling is dat de ministers – Marie Christine Marghem (federaal), Bart Tommelein (Vlaamse regering), Céline Fremault (Brusselse regering) en Jean-Luc Crucke (Waalse regering) – die sinds begin dit jaar discussiëren over de Belgische ­energietoekomst, de resultaten meenemen in de onderhandelingen. Ook al is nu al duidelijk dat ze niet van plan zijn de aanbevelingen blindelings uit te voeren.

Vanaf midden november moeten de resultaten van de enquête beschikbaar zijn en kunnen de gesprekken tussen de energieministers de laatste rechte lijn in, met de hoop voor het einde van het jaar een afgewerkt akkoord te kunnen voorleggen.

Het Energiepact is bedoeld om de sector duidelijkheid te verschaffen over het energiebeleid in de komende decennia, zodat die zijn investeringen daarop kan afstemmen. Het lot van de kerncentrales blijft het grootste discussiepunt, aangezien de (afgeschreven) centrales elke investerings­impuls in de kiem dreigen te smoren.

Een scenario waarin de twee jongste centrales (Doel 4 en Tihange 3) na 2025 openblijven om de energiebevoorrading te verzekeren, is nog altijd niet van de baan, ook al gaan er sinds de fors dalende prijzen van offshore windenergie meer en meer stemmen op om de kernuitstap onverkort uit te voeren.

De ministers wachten ook nog een nieuwe studie van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, over de energiebevoorrading af. Ook die wordt in november verwacht. De FOD Economie heeft intussen al wel een stand van zaken opgesteld, maar die blijft vaag en de heikele punten in de onderhandelingen worden uit de weg gegaan.