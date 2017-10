Ook verdediging Gyselbrecht wil rechters wraken

In de zaak van de kasteelmoord hebben nu ook de advocaten van André Gyselbrecht een wrakingsverzoek ingediend tegen de drie rechters. Dat bevestigt Dirk Huygebaert, persrechter voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Maandag raakte al bekend dat de advocaten van Franciscus Larmit geen vertrouwen meer hebben in de huidige rechters.

De vreemd verlopen evaluatiezitting van maandag 2 oktober is wellicht de aanleiding voor beide wrakingsverzoeken. Toen kwam het opnieuw tot een lange discussie over de mogelijke rol van een Nederlandse informant. Die zou maandenlang vanuit de gevangenis van Ieper informatie doorgespeeld hebben over zijn gesprekken met Evert de Clercq.

Van de vermeende informant is in het dossier echter geen spoor. Nochtans blijkt uit een vraag aan Pierre Serry dat de onderzoekers mogelijk wel beschikten over de informatie. De zaak werd nog complexer toen Walter Damen, advocaat van Serry, 51 pagina’s met notities van A.D.B. aan alle partijen bezorgde.

Na een schorsing van een uurtje besliste de rechtbank uiteindelijk in een tussenvonnis om geen getuigen meer op te roepen. Er ontspon zich een nieuwe discussie, waarop de rechters prompt vertrokken. Dat incident vormt wellicht de aanleiding voor het eerste wrakingsverzoek. De verdediging van Larmit wil echter niet reageren op hun verzoek tot wraking.

Even voor dat laatste incident had meester Johan Platteau, de advocaat van André Gyselbrecht, al zijn beklag gedaan over de zittingsbladen. In de schriftelijke weergave van de getuigenis van een psychologe stond bijvoorbeeld niets over incest. “Verschillende kranten hebben het gemeld, maar ik lees daar niets van op het zittingsblad”, zei Platteau afgelopen maandag. De advocaat van André Gyselbrecht geeft geen commentaar op zijn wrakingsverzoek.

Na het eerste wrakingsverzoek hebben de rechters 48 uur de tijd om zich uit de zaak terug te trekken. De beslissing daarover valt dus woensdag. Na het tweede wrakingsverzoek hebben ze eventueel tot donderdag de tijd om de eer aan zichzelf te laten. Als ze zich niet terugtrekken, zal het hof van beroep in Gent de knoop moeten doorhakken.

In het tussenvonnis van vorige maandag werd beslist dat de pleidooien op 6 november zullen starten. Als de rechters effectief vervangen worden, zal het proces zo goed als zeker weer vertraging oplopen.

In dat geval zullen verschillende advocaten mogelijk aansturen op de voorlopige vrijlating van hun cliënt. De rechtbank wilde Pierre Serry vorige week al onder voorwaarden vrijlaten, maar na beroep van het parket heeft de KI in Gent nu beslist dat Serry toch in de cel moeten blijven.

André Gyselbrecht (66), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene. Dokter Gyselbrecht wordt door de speurders beschouwd als de opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlak bij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Deze laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit, de vierde beklaagde, naar het kasteel in Wingene gebracht.