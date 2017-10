Oppositie hoort 'weinig ambitieuze' premier

'Naïef optimisme', 'de kloof tussen retoriek en realiteit wordt groter' en 'weinig ambitieus'. Zo reageert de oppositie op de state of the union van premier Charles Michel.

Kristof Calvo (Ecolo-Groen) vindt dat premier Michel in zijn toespraak vooral aandacht schonk 'aan de plussen', maar 'de minnen vergeet'. Vandaar dat de speech voor Calvo getuigde van naïef optimisme.

'Het klopt dat een aantal zaken goed loopt, maar de premier vergeet dat er ook verliezers zijn van het beleid'. Het groene Kamerlid wijst op de besparingen binnen de sociale zekerheid en het toegenomen aantal leefloners. 'Heel veel indicatoren staan in het rood.'

Calvo vindt ook dat de premier veel concreter moet zijn over het klimaat - een thema dat voor de groenen ook in vorige beleidsverklaringen te zeer onderbelicht bleef, 'behalve wanneer het over het ondernemersklimaat ging'.

Ook blijft Calvo op zijn honger zitten over de verhoging van de uitkeringen. Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) stelde zondag dat die deze legislatuur niet meer tot boven de armoededrempel zullen stijgen, terwijl Michel herhaalde dat het objectief in het regeerakkoord staat en hij op de inspanningen van de regering wees. 'Dit blijft één van de openstaande vragen', vindt Calvo.

Hij is tevreden dat de premier in verband met het investeringspact naar 'de kritische steun van bepaalde oppositiepartijen' verwees. Ecolo en Groen hebben zelf een alternatief investeringsplan naar voren geschoven. 'Ik hoop dat die woorden oprecht zijn', besluit Calvo.

Zijn sp.a-collega Meryame Kitir heeft een weinig ambitieuze premier gezien. 'We hoorden een opsomming van maatregelen die al bekend waren', aldus Kitir, die niet onder de indruk lijkt van het sociaal-economische bilan. Ze juicht elke job toe, maar merkt op dat de taxshift nog niet volledig gefinancierd is, dat de mensen een indexsprong hebben moeten slikken en dat de economische groei lager ligt dan het EU-gemiddelde. 'Dat is niet echt om over te stoefen', zegt de Vlaamse socialiste.

Kitir gaf nog een steek richting CD&V. 'Ik zag weinig enthousiasme op de CD&V-banken. Ze hebben vaak niet mee geapplaudisseerd. Ze hebben voor het eerst een taks op de effectenrekening gekregen, maar zijn niet zeker dat de minister van Financiën die zal uitvoeren. Ik kan begrijpen dat CD&V, die in deze regering de ene na andere factuurverhoging mee heeft beslist, dan weinig enthousiast kan zijn'.

Voor Vlaams Belang stelde Barbara Pas dat de positieve conjunctuur niet het gevolg is van maatregelen van deze regering. Ook stelt ze naar eigen zeggen vast dat de kloof tussen de retoriek en de realiteit elk jaar groter wordt. 'Het begrotingsevenwicht zal niet voor deze legislatuur zijn en terwijl de premier het heeft over veiligheid, wordt het beleid van straffeloosheid voortgezet'.

Pas verwees ook naar het akkoord over Arco. 'N-VA heeft steeds gezegd dat het ACW (nu Beweging.net) voor de factuur moet opdraaien, maar nu gaat die partij ermee akkoord dat daarvoor 400 miljoen euro belastinggeld wordt gebruikt'.