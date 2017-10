Ontdekking Gentse prof maakt poedermelk nog wat gezonder

Wetenschappers slagen er steeds beter in om poedermelk te creëren met de eigenschappen van moedermelk. Zo wordt er in de VS babymelkpoeder verkocht die werd verrijkt met humane melk oligosachariden (HMO).

In de Verenigde Staten zijn sinds kort blikken babymelkpoeder te koop die werden verrijkt met HMO's, wat staat voor humane melk oligosachariden of moedermelksuikers. Een belangrijke stap voorwaarts in het nabootsen van moedermelk en zijn unieke eigenschappen, die een grote rol spelen bij de ontwikkeling van een gezond afweersysteem bij pasgeboren baby’s.

Wim Soetaert, professor industriële biotechnologie aan de Universiteit Gent, ontwikkelde een techniek om de unieke suikers uit menselijke moedermelk te produceren, door darmbacteriën te modificeren opdat ze in staat zouden zijn om suikers uit bieten om te zetten in HMO’s.

Die techniek werd op punt gesteld door Inbiose, een spin-offbedrijf van Soetaerts vakgroep aan de UGent dat zich specialiseert in de ontwikkeling en productie van speciale koolhydraten. De eerste blikken babymelkpoeder verrijkt met HMO worden reeds verkocht op de Amerikaanse markt. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) moet haar toelating nog geven alvorens het melkpoeder ook in de Europese winkelrekken kan opduiken, aldus professor Soetaert in De Morgen.

De professor benadrukt evenwel dat ondanks deze ontwikkeling, borstvoeding nog steeds eerste keuze dient te blijven. ‘Het is niet de bedoeling dat vrouwen moedermelk voor de verrijkte poedermelk ruilen. Het poeder is bedoeld voor vrouwen die er om praktische reden niet in slagen borstvoeding te geven. Zij moeten een alternatief hebben dat het origineel zo goed als mogelijk benadert.’