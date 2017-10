De ramen van suite 135 zijn discreet verduisterd. Maar ze blijven een litteken voor het hotel. Vanhieruit voltrok zich de dodelijkste schietpartij ooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten. 58 doden. 500 gewonden.

Wat moet er gebeuren met die hotelkamer? De gang? Het hele hotel met 3211 kamers? Het laatste wat je wil als hoteleigenaar is dat kamer 32-135 een soort bedevaartsplaats wordt voor foute mensen. En wat je ook niet wil is dat niemand nog in je hotel wilt logeren wegens die ‘hotelkamer des doods’.

MGM Resorts International, de eigenaar van het hotel, weet het ook niet. Of beter: het hotel heeft het nog niet bekendgemaakt. Wat wel al duidelijk is, is dat MGM Resorts International de dagen na de schietpartij meer dan een miljard dollar in waarde is gedaald. Maar het hotel zelf is wel weer open – op de kamer van Paddock na natuurlijk. Het casino – 12.500 vierkante meter groot – draait weer.

Janet Jackson treedt hier zaterdag op. Arcade Fire een week later. Vlak na de schietpartij twitterde frontman Win Butler al ‘Hope our show at Mandalay Bay goes on as planned. Want to commune with the people in Vegas.’

Het hotel neerhalen?

‘Mandala Bay is een wereld waar je kunt ontsnappen, waar entertainment het wint van de realiteit’, hoopte de hoteldirecteur in zijn openingsspeech in maart 1999. Naast de meer dan 3000 kamers en het casino is er nog een zwembad met golven en een aangelegd strandje. Er zijn drie trouwkapellen, een concertzaal en een groot aquarium met tweeduizend vissen waaronder 12 haaien. Het hotel had een bijrolletje in de films What Happens in Vegas, The Hangover en Ocean’s Eleven en Thirteen.

Het hotel neerhalen lijkt geen optie. Niet dat zulks nooit gebeurt in Vegas – er is nu en dan ruimte nodig voor een nieuwer en groter hotel op de Strip – maar Mandala Bay is nog iets te jong hiervoor. Bovendien is het ook nergens voor nodig, zeggen kenners uit de sector. Mandela Bay is een sterk merk, dat hoeft hier niet lang de gevolgen van te dragen. Zeker niet omdat het hotel geen schuld treft in dit verhaal. (Al zullen er zich ongetwijfeld slachtoffers aandienen die het hotel wel verantwoordelijk achten. Een hotelgast met zo veel wapens op de kamer en niemand die iets ziet? Kom nu...)

Ook andere hotels deden gewoon voort

Er zijn voorbeelden. In juni bijvoorbeeld viel een gewapende man binnen in het Resorts World Manila, hij schoot wild in het rond en stak casinotafels in brand. 38 mensen vonden de dood. Het casino heropende een paar dagen later – al wordt de verdieping waar het bloedbad plaatsvond niet meer als casino gebruikt.

Het Taj Mahal Palace hotel en het Oberoi Trident Hotel in Mumbai (India) vomden het toneel van een terroristische aanval in 2008. 164 mensen werden toen gedood. Beide hotels hielden hun naam en zijn nog steeds in business.

Ook de bioscoop Century 16 in Aurora (VS), waar een gewapende man in juli 2012, 10 mensen doodde en tientallen andere verwondde, opende een paar maanden later. Na enkele kleine aanpassingswerken.

De Bataclan in Parijs is ook opnieuw opengegaan.

Er zijn ook tegenvoorbeelden

In 2012 werden 26 mensen, onder wie 20 kinderen, neergeschoten in de basisschool Sandy Hook in Nestown, Conneticut. De meer dan 400 leerlingen zijn nooit teruggekeerd naar de school. Die werd afgebroken en er werd een nieuwe school gebouwd.

Dichter bij huis is het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-bij-Dendermonde na de steekpartij door Kim De Gelder, ook niet meer heropend op dezelfde plaats. Er huist nu een sociaal restaurant en een strijkatelier.

Maar het sprekendste voorbeeld is misschien wel wat er met de Pulse in Orlando gebeurde, de nachtclub waar 49 mensen werden doodgeschoten in een terroristische aanval in juni 2016. De homobar is nooit meer opnieuw opengegaan. Aanvankeliik wou de eigenaar, Barbara Poma, de club zo snel mogelijk neerhalen. Maar, zo vertelde ze aan de Washington Post: ‘Ik wou dat het gebouw verdween. Het was zo afschuwelijk. Maar nu, meer dan een jaar later, willen velen mensen dat de Pulse blijft bestaan. Het is een stukje van de geschiedenis van Orlando.’ Alleen zal het nooit meer een club worden. Poma heeft een vzw opgericht, de OnePulse Foundation, om er eventueel een museum in onder te brengen.

Maar de kamer zelf?

Terug naar Mandalay Bay in Las Vegas. Ook al blijft het hotel overeind, kamer 32-135 moet verdwijnen.

De New York Times sprak erover met James Hawdon, socioloog en directeur van het Center for Peace Studies and Violence Prevention aan Virginia Tech. ‘Je kunt het je moeilijk voorstellen dat de kamer over enkele weken weer gewoon verhuurd wordt. Die ruimte lijkt me voor altijd symbool te staan voor het kwaad. Het hotel zal de kamer helemaal moeten herinrichten, helemaal omgooien zodat niets wat zich in de kamer bevindt nog iets te maken heeft met de gebeurtenissen van enkele dagen geleden.’

Allicht zal het hotel ook de nummering van de kamers aanpassen zodat kamer 32-135 niet meer bestaat.

Bronnen: Reuters, Las Vegas Review, Time, New York Times, Washington Post