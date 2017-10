Lucht rond Antwerpen kleurt paars

Wie dinsdagmorgen in de buurt van Boechout, Wommelgem of Mortsel reed, zag misschien een vreemd tafereel. De lucht kleurde daar volledig paars.

Enkele luisteraars vonden het licht vreemd genoeg om even naar de radio te bellen.

WOW! Verschillende luisteraars sturen ons foto's door van deze roze lucht. Weet jij wat het is?! ???? pic.twitter.com/9JAx8Qo0FG

Het blijkt niet te gaan om een weerfenomeen. ‘Dit is pure lichtvervuiling’, aldus VTM-weervrouw Eva Clockaerts. ‘Zo’n licht bestaat in de natuur niet.’

Pink is the new orange ??LICHTvervuiling vd glastuinbouw. Kunnen die mensen daar geen gordijntjes bij kopen? #dtv https://t.co/yzoFNFr1uB