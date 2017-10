Straatintimidatie kan binnenkort gemeld worden via app

Er is een mobiele applicatie op komst die het mogelijk moet maken om als slachtoffer of getuige gevallen van intimidatie op straat te melden, althans als dit gebeurt in Brussel. ‘Nog veel te veel vrouwen worden geïntimideerd, lastiggevallen en beledigd in onze straten.’

Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) en de vzw Touche pas à ma pote gaan samen een smartphoneapplicatie lanceren tegen straatintimidatie. Op de app kan je als slachtoffer of als getuige een geval van intimidatie melden.

De nieuwe applicatie zal zich baseren op de succesvolle Franse app HandsAway. Daarbij kan een gebruiker via het icoon van een handje een signaal geven dat de persoon zelf lastiggevallen wordt of een getuigenis geven dat iemand anders lastiggevallen wordt.

Met de applicatie kan het probleem beter in beeld gebracht worden en moet ook de onderlinge solidariteit versterkt worden door getuigenissen mogelijk te maken. Onderzoek toont aan dat dertig procent van de vrouwen al het slachtoffer geweest is van geweld op straat en niet minder dan zestig procent van seksuele intimidatie.

‘Nog veel te veel vrouwen worden geïntimideerd, lastiggevallen en beledigd in onze straten. Er is te weinig respect voor vrouwen. En veel vrouwen kroppen het op of bagatelliseren het, omdat ze geen weg weten met de machteloosheid die ze ervaren’, stelt staatssecretaris Debaets.

De lancering van de applicatie zal gepaard gaan met een communicatiecampagne en mikt initieel op 6.000 gebruikers.

Vorig jaar werd ook al de sensibiliseringscampagne ‘Meld geweld’ gelanceerd in het Brussels Gewest, waarbij vrouwen opgeroepen werden om in gevallen van straatintimidatie een klacht in te dienen bij de politie.