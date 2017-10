Zanger Helmut Lotti heeft een nieuwe liefde in zijn leven. Hij vormt sinds kort een koppel met Marieke van Hooff (41), kinderboekenschrijfster en actrice.

‘Het verleden heeft me geleerd dat ik wat discreter moet zijn over mijn relatie’, zegt Helmut Lotti in Dag Allemaal. ‘Daar ga ik me aan houden. Ik ben opnieuw gelukkig, ja.’

Foto: ISOPIX

De twee zouden vlak voor de zomer een koppel geworden zijn. Marieke van Hooff is de zus van ex-’Familie’-actrice Anneke van Hooff. Ze acteert ook zelf en schreef al verschillende kinderboeken.

Helmut Lotti ging begin dit jaar uit elkaar met zijn derde vrouw Jelle Van Riet.