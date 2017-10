Chelsea tikt Charly Musonda Jr. op de vingers na gefrustreerde uithaal op Instagram

Charly Musonda Jr. werd door zijn club Chelsea op het matje geroepen na zijn gefrustreerd uithaal op Instagram eerder deze week. Musonda had dinsdag op Instagram zijn gal gespuid over het gebrek aan speelminuten bij Chelsea, maar de Blues reageerden gepast. De Britse krant The Times meldt dat de clubleiding Musonda fijntjes op het feit wees dat hij er zelf voor koos om bij de club te blijven, in plaats van opnieuw uitgeleend te worden.

De bijna 21-jarige Musonda Jr., die nog steeds wordt beschouwd als één van de grootste Belgische talenten, stak fors van wal op Instagram. Bij een volledig zwarte foto plaatste hij de tekst: “Je werkt hard, harder dan ooit en meer dan van je verwacht wordt. Soms zelfs meer dan je kan, net omdat je er zo van houdt. Maar wat krijg je ervoor terug? Helemaal niets. Dit gezegd zijnde zal ik me met dezelfde toewijding blijven inzetten voor dit geweldige spelletje.”

“Chelsea tikte Musonda op de vingers en herinnerde hem aan het feit dat hij zelf ervoor koos om te blijven bij de club. De clubleiding heeft Musonda ook gewezen op de richtlijnen over socialmediagebruik. Geen enkele speler is zeker van een basisplaats bij coach Antonio Conte”, zo staat woensdag te lezen in The Times.

Musonda heeft de bewuste Instagrampost intussen verwijderd en vervangen door enkel een zwart vierkant. Op sociale media blijft de boodschap zelf natuurlijk wel gretig gedeeld worden...

Weinig succesvolle uitleenbeurten

Musonda Jr. keerde in januari terug naar Chelsea na een weinig succesvolle uitleenbeurt aan Real Betis Sevilla. Deze zomer maakte de zoon van voormalig Anderlecht-speler Charly Musonda zijn debuut in het eerste elftal van Chelsea. Hij stond negentig minuten op het veld in de League Cup-partij tegen tweedeklasser Nottingham Forest en mocht invallen in de Supercup (tegen Arsenal) en op de eerste speeldag van de Premier League (tegen Burnley).

Musonda Jr. werd door Johan Walem, coach van de Belgische beloften, vorige week gepasseerd bij zijn selectie voor de kwalificatieduels tegen Zweden en Cyprus. Begin september stuurde Musonda bij de vorige bijeenkomst zijn kat naar de U21, officieel om “de situatie bij zijn club Chelsea te regelen”.