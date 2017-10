Kit Harington en Rose Leslie, Jon Snow en Ygritte in de reeks Game of thrones, kondigden onlangs hun verloving aan met een advertentie in The Times, zoals dat hoort voor leden van de Britse adel.

De aprilgrappen van Harington zijn iets minder traditioneel: hij had een replica van zijn hoofd meegenomen van de set en in de ijskast geplaatst. Leslie kreeg net geen beroerte toen ze het bebloede hoofd van haar lief naast de margarine aantrof.

Harington filmde haar reactie en toonde dat filmpje ook op The Jonathan Ross show. ‘Ze zei me dat onze relatie voorbij is als ik dat ooit nog eens probeer’, zei Harington ongelovig. You know ­nothing, Jon Snow!