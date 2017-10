Door België gesteund schooltje eert terroriste

Een Palestijnse meisjesschool die ons land in 2013 mee hielp opbouwen, is inmiddels vernoemd naar terroriste Dalal Mughrabi. ‘Ontoelaatbaar’, zeggen ministers Reynders en De Croo.

Al jaren is ons land een belangrijke donor voor de Palestijnse Autoriteit. Vooral op het vlak van scholenbouw, opleidingen en e-learning. Alleen al tussen 2012 en 2015 trok de Belgische overheid goed 33 miljoen euro uit om de Palestijnse onderwijssector te ondersteunen, zo staat te lezen in een samenwerkingsakkoord.

Dalal Mughrabi. Foto: rr

Vooral de opleiding van meisjes krijgt aandacht, om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Dat leidde in 2013 tot de bouw van een gloednieuwe meisjesschool in Beit Awwa, op de Westelijke Jordaanoever. Bij de officiële inhuldiging werd nog een groot plakkaat onthuld, waarop de Belgen plechtig bedankt worden voor hun steun aan de Beit Awwa Basic Girls School.

‘Niet op de hoogte’

Maar die naam is intussen verdwenen. ‘Zonder dat ons land op de hoogte werd gebracht’, zegt Didier Vanderhasselt van de FOD Buitenlandse Zaken. Dalal Mughrabi Elementary School staat nu te lezen op het bord boven de deur, naar de Palestijnse militante die eind jaren 70 betrokken was bij een dodelijke aanslag in de buurt van het Israëlische Tel Aviv (zie inzet).

Dat een schooltje dat met Belgisch belastinggeld is gebouwd naar een terroriste is genoemd, zint ons land niet. Het bemoeilijkt ook de relaties met Israël, dat al tientallen jaren in een conflict verwikkeld is met de Palestijnen. ‘De Belgische regering veroordeelt ondubbelzinnig elke verheerlijking van terroristische aanslagen’, klinkt het op de kabinetten van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD). ‘België zal niet toelaten dat het op welke wijze ook vereenzelvigd wordt met namen van terroristen.’

Buitenlandse Zaken heeft intussen contact opgenomen met de Palestijnse Autoriteit en wacht op ‘een formele reactie’.