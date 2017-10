Zeer zware ochtendspits door spoorstaking

De staking van ACOD Spoor veroorzaakt dinsdagochtend duidelijk hinder voor het treinverkeer. In Vlaanderen rijden op alle spoorlijnen momenteel nog treinen, maar op verschillende plaatsen zijn wel al treinen afgeschaft. Door de acties lijkt de ochtendspits ook veel drukker dan gewoonlijk.

Volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman was de hinder vooral in het zuiden van het land merkbaar. Toch is duidelijk dat de staking ook in Vlaanderen wordt opgevolgd. Tussen 5 en 6 uur reden tussen Gent en Brussel twee op de vijf treinen niet, op de lijn Leuven-Brussel was een op de drie geschrapt en tussen Sint-Niklaas en Antwerpen reed slechts de helft van de treinen. Tussen Antwerpen en Brussel en Antwerpen en Gent reed het treinverkeer tussen 5 en 6 uur normaal. Dat staat in schril contrast met Luik, waar maar een op de vijf treinen vertrokken is.



'Reizigers blijven best rekening houden met hinder', zegt Temmerman. 'Wij blijven reizigers ook aanraden om zich nog vóór hun vertrek naar het station goed te informeren via onze kanalen en routeplanner.'

De Lijn

Het bus- en tramverkeer van De Lijn verloopt dinsdagochtend niet zoals normaal. Op de stadsnetten is de hinder het grootst. Bijna overal werkt ongeveer 70 procent van de chauffeurs. Dat meldt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij. In de stad Antwerpen rijdt ongeveer de helft van de trams en een kwart van de stadslijnen. In Oost-Vlaanderen is de hinder is het grootst op de stadsnetten van Gent, Aalst en Sint-Niklaas. In West-Vlaanderen rijdt slechts de helft van de kusttrams.

Files

Het lijkt erop dat de stakingsdag de ochtendspits zwaarder heeft gemaakt. Om iets voor acht stond al 260 km file op de Vlaamse weg, wat volgens het verkeerscentrum uitzonderlijk veel is. De files zijn nog aan het aanzwellen.

'We merken dat de mensen het zekere voor het onzekere nemen en vroeger vertrekken', zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum..'Op de Vlaamse snelwegen zagen we om 7 uur al 140 kilometer file, terwijl dat op een gewone dag 80 kilometer is.'

Er waren in het Antwerpse ook twee ongevallen die roet in het eten hebben gegooid, aldus Bruyninckx.



Reactiedag



De socialistische overheidsvakbond organiseert de ‘reactiedag’ in de openbare diensten, tegen de ‘stiefmoederlijke’ behandeling van de openbare sector. Volgens de socialistisch overheidsvakbond - de christelijke en liberale vakbonden doen dinsdag niet mee - is de regering al drie jaar bezig met een bewust afbraakbeleid van de openbare sector. De vakbond wijst bijvoorbeeld op de chronische onderfinanciering van de openbare diensten en regeringsplannen om het ambtenarenstatuut af te bouwen of minimale dienstverlening in te voeren.

Concreet zijn er verscheidene stakingsaanzeggingen ingediend in de verschillende sectoren bij het ACOD. Dat is het geval bij het spoor. De NMBS verwacht zich dan ook aan zwaar verstoord treinverkeer, waarbij ook de internationale treinverbindingen dreigen getroffen te worden. Het treinverkeer kan hinder ondervinden vanaf maandag om 22 uur tot dinsdag 22 uur.