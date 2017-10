Grimbergen begint met openbaar onderzoek over Eurostadion

Het gemeentebestuur van Grimbergen organiseert van 12 oktober tot 10 november 2017 een openbaar onderzoek over de aanvraag van Ghelamco voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de bouw van het Eurostadion en andere infrastructuur op parking C. Op 16 oktober wordt er een informatievergadering georganiseerd in het Fenikshof in Grimbergen waar Ghelamco het project zal toelichten.

Projectontwikkelaar Ghelamco Invest besloot afgelopen zomer om de procedures voor de aanvraag van een milieu- en bouwvergunning voor dit project stop te zetten en in plaats daarvan in het nieuwe systeem van de omgevingsvergunning te stappen. De Vlaamse overheid verklaarde recent de aanvraag in die zin ontvankelijk en volledig.

Vooraleer er echter sprake kan zijn van het toekennen van een vergunning voor dit project moet eerst de buurtweg die door parking C loopt nog afgeschaft worden. De Vlaams-Brabantse deputatie besliste dit voorjaar op voorstel van de gemeenteraad van Grimbergen de buurtweg af te schaffen, maar een oppositieraadslid ging hiertegen in beroep. Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege heeft nog steeds geen beslissing genomen over dit beroep.