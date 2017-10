Rune Hermans had elfde plaats in allroundfinale WK turnen niet verwacht

In de schaduw van Nina Derwael, die in Montréal met brons op de brug met ongelijke leggers voor de eerste WK-medaille in de Belgische turngeschiedenis zorgde, zette Rune Hermans een knappe prestatie neer door elfde te worden in de allroundfinale. “Ik had dat helemaal niet verwacht”, reageerde de achttienjarige Hermans maandag bij haar terugkeer op de luchthaven in Zaventem.

“Ik ben echt heel tevreden met die elfde plaats. Dat had ik helemaal niet verwacht. Toen ik die uitslag zag, leverde dat een onbeschrijflijk gevoel op”, zei Hermans, die met 52.299 punten net buiten de top 10 viel. “Ik was gekwalificeerd als 21e en ben in de finale nog tien plaatsen vooruitgegaan. Dat is wel heel veel. Je zou kunnen zeggen dat ik me opgetrokken heb aan de prestaties van Nina. Misschien stuwen we elkaar wel vooruit.”

Zonder de prestatie van Derwael, die met 53.498 punten ook nog achtste werd allround, had de Haachtse voor de beste Belgische prestatie ooit getekend. Twee jaar geleden eindigde Hermans op de 19e plaats in haar eerste WK, in Montréal deed ze acht plaatsen beter en dat zonder specialiteit. “Ik zal me in de toekomst vooral blijven toespitsen op de allround. Ik ben niet meteen beter in een specifiek toestel, zoals Nina op de brug. Ik ben op alle onderdelen redelijk solide.”

Over haar ambities op het EK en WK van volgend jaar en de Olympische Spelen van Tokio in 2020 blijft Hermans op de oppervlakte. “We zullen wel zien. Ik wil hier nu eerst van genieten. Ik heb niet zo goed geslapen op het vliegtuig en ben dus wel een beetje moe. Een beetje slapen zal me goed doen”, besloot ze.