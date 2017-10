Als de kiezer het toelaat, is de kans heel reëel dat deze Zweedse coalitie voort bestuurt. Premier Michel ziet zichzelf opnieuw aan het roer staan, maar dat is niet vanzelfsprekend.

‘Hij is een zeer goede premier’ zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) afgelopen weekend nog op RTL-TVI. ‘Ik hou er enorm van om met hem samen te werken. Voor mij zou het goed zijn als er een regering Michel II kwam’.

Het is altijd wat opletten als politicus als een collega jou de hemel in prijst.

Nochtans slechts derde keuze

Premier Michel was nochtans pas de derde keuze om deze onuitgegeven Zweedse coalitie te leiden. Normaal komt het premierschap de grootste partij toe, maar N-VA paste. Het blijft een beetje vreemd voor een Vlaams nationalistische partij om een regering te leiden van het beleidsniveau dat ze het liefst afgeschaft ziet. En CD&V liet het premierschap tot ieders verbazing schieten om Marianne Thyssen Europees Commissaris te laten worden. En zo werd Charles Michel (MR), die samen met Kris Peeters (CD&V) formateur was, de nieuwe premier.

Charles Michel heeft er, weliswaar met horten en stoten, een hele rist hervormingen doorgekregen. Zo goed als iedereen vindt dat hij gegroeid is in zijn rol. Hijzelf vindt dat de hervormingen van deze regering zich kunnen meten met die van Dehaene.

Wie zaait, oogst natuurlijk het liefst zelf

Als de kiezer het toelaat, is de kans reëel dat deze Zweedse coalitie er nog eens vijf jaar bij doet. Zo laat Geens toch alleszins uitschijnen. CD&V is nochtans de partij die het meest tegenwerk biedt bij de centrumrechtse lijnen die deze regering uitzet.

De regering-Michel loopt momenteel op wolkjes. De jobmotor - hét speerpunt voor deze regering - draait op volle toeren. En met de hervorming van de vennootschapsbelasting en de inwerkingtreding van het tweede luik van de taxshift vanaf volgend jaar, hoopt de Michel die motor nog een beetje meer aan te zwengelen. ‘De volgende regeringen gaan echt de vruchten plukken van wat deze regering heeft beslist’, zei Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie VBO afgelopen weekend nog in deze krant.

Michel op het VBO-forum vorige week. Foto: belga

Wie zaait, oogst natuurlijk het liefst zelf, en dat geldt uiteraard ook voor Charles Michel. Verschillende hervormingen, zoals die van de vennootschapsbelasting, kennen trouwens pas hun definitieve beslag in de volgende bestuursperiode. Dan moeten ook nog de laatste loodjes voor de begroting gelegd worden.

Hoewel achter de schermen de regeringspartijen nog wel eens sakkeren op elkaar, trekken ze tegenwoordig voor het grote publiek het beeld van een eensgezinde ploeg op. CD&V-voorzitter Wouter Beke was vorig week dinsdag bij zijn openingscollege aan de UGent nog erg mild voor N-VA. En tijdens het voorzittersdebat van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Antwerpen trokken de voorzitters duidelijk aan één zeel tegen de oppositie.

Sinds de zomer wordt ook Wallonië centrumrechts bestuurd. Nu de PS in Wallonië uit de regering is gekegeld, zit enkel in Brussel en de Franstalige Gemeenschap de PS nog mee aan de knoppen.

Wouter Beke of Jan Jambon worden genoemd

Maar of zo’n nieuwe federale regering opnieuw geleid wordt door Michel is een ander paar mouwen. Meestal volgt de premier zichzelf op als zijn coalitie wordt voortgezet. Maar Michel was sowieso al niet de evidente premier toen hij aantrad. Als de MR ook CDH aan boord wil in een nieuwe federale coalitie, zal haar dat iets kosten.

Hoewel de verkiezingen pas in 2019 plaatsvinden, wordt al volop gespeculeerd wie de volgende premier kan worden. Daarbij valt bijvoorbeeld regelmatig de naam van CD&V-voorzitter Wouter Beke. ‘Ik de volgende premier? Kwaadsprekerij’, antwoordde hij begin september nog lachend aan Het Laatste Nieuws toen hem die vraag voor de voeten werd gegooid. De Tijd speculeerde afgelopen weekend nog op Jan Jambon (N-VA) als volgende premier. Een Vlaams nationalist die het gezicht wordt van België, het zou wat zijn.

Dat Michel deze regering leidt, is het beste bewijs dat speculeren over het premierschap tricky business is. Vast staat sowieso dat wie zichzelf in die rol ziet en dat uitspreekt, naast de prijzen grijpt. Dat weet ook iedereen die Michel nu prijst.