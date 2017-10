Een promotiestunt van fastfoodketen McDonald’s is dit weekend helemaal anders uitgedraaid dan gepland. De hamburgerketen zou zaterdag nog een keertje szechuansaus verkopen, maar had er niet op gerekend dat duizenden mensen daarvoor in de rij zouden komen staan.

McDonald’s lanceerde de szechuansaus in juni 1998 als onderdeel van een campagne voor de Disneyfilm ‘Mulan’. De dipsaus voor de McNuggets viel bij heel wat mensen in de smaak, maar toch verdween de saus na enkele weken uit het assortiment van McDonald’s.

In april van dit jaar dook de saus plots opnieuw op in de eerste aflevering van het derde seizoen van de populaire animatiereeks ‘Rick & Morty’. Fans van de mythische saus reageerden enthousiast en smeekten McDonald’s om de saus nog een keer te verkopen.

De fastfoodketen ging uiteindelijk overstag en maakte bekend dat de saus voor één dag opnieuw beschikbaar zou zijn in een select aantal restaurants.

De belangstelling voor de szechuansaus was echter enorm. Aan sommige restaurants schoven liefhebbers urenlang aan om uiteindelijk te moeten horen dat alle potjes uitverkocht waren. ‘Wij willen saus’, schreeuwden teleurgestelde fans.

Here at the San Jose Mcdonalds. This is our reaction to the shortage of #szechuansauce #giveusthesauce #rickandmorty pic.twitter.com/sIGaUZKDKj — Kevin Alberi (@Chauncey_Boy) 7 oktober 2017

Op een aantal plaatsen moest de politie zelfs tussenkomen om de gemoederen te bedaren. De hashtag #giveusthesauce was dit weekend trending op Twitter.

McDonald’s excuseerde zich inmiddels op Twitter. ‘De beste fans ooit hebben laten zien wat ze gekocht hebben vandaag. We hebben naar jullie geluisterd. We vinden het heel erg dat niet iedereen van jullie de heel beperkte szechuansaus mee naar huis kon nemen’.

The best fans in the multiverse showed us what they got today. We hear you & we're sorry not everyone could get some super-limited Szechuan. — McDonald's (@McDonalds) 7 oktober 2017

Die excuses volstonden voor veel mensen echter niet. En dus kondigde het bedrijf intussen aan dat er later dit jaar opnieuw szechuansaus zal verkocht worden.