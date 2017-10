80-tal reizigers dagvaardt TUI

‘Luchtvaartmaatschappijen bedenken steeds weer nieuwe excuses om onder betaling uit te komen als hun vluchten langer dan drie uur vertraging hebben opgelopen’, zegt Ralph Pais van Claim it, het bedrijf dat een tachtigtal passagiers van TUI vertegenwoordigt die de maatschappij hebben gedagvaard.

‘Wij hebben TUI op een ‘truc’ betrapt. Volgens de borden op de luchthavens hadden de passagiers een vertraging van meer dan drie uur. Maar TUI had een langere vliegduur vermeld op de tickets. Daardoor komen passagiers bij een vertraging van 3,5 uur soms zogezegd maar 2,5 uur te laat aan (dan hebben ze geen recht op compensatie, red.).’

‘Vaak maakt de drukte dat je pas iets later kunt vertrekken of een extra rondje moet vliegen’, reageert TUIfly. ‘We houden er rekening mee dat er lichte vertraging kan ontstaan. Het komt dus zeker voor dat een verwachte vluchttijd iets wordt gewijzigd in de periode tussen de boeking en het vertrek.’

De handelsrechtbank in Brussel zal binnenkort oordelen of TUIfly de reizigers moet vergoeden.