Madeleine McCann: extra middelen om ‘belangrijke getuige’ op te sporen

Foto: ASSOCIATED PRESS

De Britse detectives die nog steeds zoeken naar de in Portugal verdwenen peuter Madeleine McCann hebben extra geld gekregen om een getuige op te sporen die mogelijk baanbrekende info kan geven over de mysterieuze verdwijning.

Dit hebben de Britse kranten Daily Mirror en The Sun zondag gemeld.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz die haar ouders hadden gehuurd. De vader en moeder zaten toen met Britse vrienden wat verderop te dineren. Haar verdwijning is nog steeds niet opgelost.

In Portugal is het onderzoek stopgezet, Scotland Yard zoekt echter nog verder.

De speurders krijgen nu 154.000 pond extra om een vrouw van vermoedelijk Oost-Europese afkomst op te sporen die mogelijk als getuige baanbrekende informatie kan geven. De vrouw zou nabij de Ocean Club hebben gewoond maar de Algarve hebben verlaten na de dood van haar man.

Het onderzoek van Scotland Yard, onder de naam Operation Grange, heeft al bijna twaalf miljoen pond gekost, weten de kranten.