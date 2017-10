Gemeenten klagen steen en been over De Lijn

Bij de Vlaamse gemeentebesturen leeft diepe onvrede over het gebrek aan inspraak bij De Lijn. De vervoersmaatschappij belooft beterschap.

'We worden makkelijk over het hoofd gezien’, ‘we hebben geen impact’, ‘het is zeer moeilijk praten’ … een breed verspreid gevoel van ongenoegen tekent zich af in een enquête van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) die De Standaard kon inkijken.

Maar liefst 85 procent van de bevraagde burgemeesters en OCMW-voorzitters zegt onvoldoende greep te hebben op de aanbieders van het openbaar vervoer. Vooral De Lijn gaat dan over de tongen. ‘Als je iets wil wijzigen, krijg je als antwoord dat het niet kan, of dat het de stad veel geld zal kosten. Er zou meer overleg moeten zijn’, zegt burgemeester van Lier Frank Boogaerts (N-VA).

‘Bij De Lijn hangen ze veel te hard vast aan hun eigen procedures’, vindt burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open VLD). ‘Gelukkig is er nog een belbus’, zegt burgemeester van Lo-Reninge Lode Morlion (CD&V). ‘Met zo weinig inwoners als bij ons is het gewoon onmogelijk om een impact te hebben op De Lijn.’

De Lijn benadrukt dat er regelmatig contacten zijn met burgemeesters, schepenen en ambtenaren. ‘Maar zij zijn niet de enige stakeholders: er zijn ook ziekenhuizen, scholen, kmo-zones. En openbaar vervoer overschrijdt de gemeentegrenzen’, klinkt het. ‘We moeten dit alles kunnen inpassen in het budget dat ons wordt toegewezen. Door Vlaanderen, niet door de gemeenten.’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) begrijpt de verzuchting van de burgemeesters. ‘Veel burgers beschouwen de lokale besturen als het eerste aanspreekpunt voor opmerkingen over het openbaar vervoer. Tot nu toe hebben die lokale besturen niet veel in de pap te brokken.’

Daar komt verandering in. Dat benadrukt zowel Weyts als De Lijn. Door de goedkeuring van het concept van de basisbereikbaarheid zal het openbaar vervoer anders georganiseerd worden. Gemeenten en steden krijgen veel meer inspraak. Niet zozeer als het gaat over de centrale assen, maar wel over alle vertakkingen daarvan en de lokale initiatieven. Dat zal gebeuren via zogenoemde vervoerregio’s, waarin de gemeenten samenwerken.

‘Zo krijgen ze zelf de sleutels in handen. We verwachten dat dit bijvoorbeeld de stiptheid ten goede zal komen’, klinkt het bij De Lijn.