Polen organiseren massagebed tegen ‘islamisering van Europa’

De Poolse katholieke gemeenschap kwam zaterdag massaal bijeen aan de landsgrenzen, gewapend met rozenkransen, om samen te bidden voor wereldvrede en om een verdere verspreiding van de islam te voorkomen.

In een driehonderdtal kerken verspreid over de 3.500 kilometer lange Poolse grens kwamen zaterdag duizenden Poolse katholieken bijeen voor een massagebed voor wereldvrede.

De datum was niet toevallig gekozen: op 7 oktober herdenkt men de slag bij Lepanto in 1571, waar een christelijke Europese coalitie de moslims van het Ottomaanse rijk in de pan hakte. De betogers bidden zaterdag onder meer voor wereldvrede en om een verdere verspreiding van de islam in Europa te voorkomen.

Foto: REUTERS

Het massa-evenement (naast de kerken waren er ook zo’n 4.000 zogenaamd gebedzones ingericht, bijvoorbeeld op de luchthaven in Warschau) werd georganiseerd door een organisatie genaamd Solo Dios Basta, vrij vertaald ‘God alleen is genoeg’, die op zijn website benadrukt dat ‘de rozenkrans een machtig wapen is tegen het kwaad’.

Foto: AP

De oproep vond veel gehoor in Polen, dat alsmaar rechtser wordt. Ook al omdat de kerkgemeenschap openlijk zijn steun had uitgesproken. ‘Laten we bidden voor de andere naties in Europa en de wereld voor begrip dat we terugmoeten naar de christelijke wortels van de Europese cultuur als we willen dat Europa Europa kan blijven’, klonk het zaterdagochtend in de preek van Marek Jedraszewski, de aartsbisschop van Krakau, die live werd uitgezonden op een ultrakatholieke radiozender.

Meer dan negentig procent van de Poolse bevolking omschrijft zichzelf als rooms-katholiek.